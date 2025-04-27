Украинский историк рассказал, как в Польше манипулируют темой Волынской трагедии

В Польше тему Волынской трагедии нередко используют для политического давления. В польских руководящих структурах, в частности в Сейме, существует целое лобби, которое постоянно педалирует эту тему.

По словам историка, польское общество и медиа уделяют значительно больше внимания Волынской трагедии, чем украинские, из-за специфических исторических обстоятельств. После событий 1940-х годов значительная часть польского населения, проживавшего на территории нынешних Волынской, Ровенской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Львовской областей, была вынуждена выехать в Польшу в рамках обмена населением.

На основе этих переселенцев образовалось мощное лобби, потомки которого сегодня имеют влияние, в частности в польском Сейме, и активно продвигают тему Волынской трагедии.

Это происходит на фоне негативного отношения к украинско-беженцам, которых в Польше обвиняют в "беззаботной" жизни во время войны.

"На фоне нарастающего негативного отношения к украинцам-беженцам и к украинцам, которые "позволяют" себе сидеть в ресторанах, ездить на дорогих машинах, это все подкручивается тем, что вот, мол, они сюда приехали, а там их государство не признает этого преступления, не дает нам эксгумировать и т.д.", - пояснил Кабачий.

Он отметил, что особое внимание привлекает село Пужники, где, по предварительному списку, погибло 88 человек, среди которых много женщин и детей. Историк рассказал, что к активному освещению трагедии Пужников был причастен бывший вице-министр Михал Дворчик, чья семья погибла в этом селе.

"Здесь речь идет о конкретном месте, которое интересовало конкретного человека с соответствующими возможностями и статусом, который имел возможность повлиять на какие-то процессы", - отметил Кабачий.

По мнению исследователей, тема Волыни в Польше является частично естественной из-за "культа мертвых", глубоко укоренившегося в польской культуре.

"Не только на день всех святых 1-2 ноября ставятся свечи, но вы можете пойти на Рождество, на Пасху и посмотреть, что эти свечи стоят, что есть кладбищенская культура в Польше. А здесь якобы эти люди, семьи представляют себе, что там где-то на тех "кресах" далеко лежат 80 лет неуважительно похоронены останки их семьи, и с этим надо что-то сделать", - добавил он.

Все ли поляки хотят эксгумировать родных

По данным историка, есть часть людей, потомков этих семей, которые говорят, что они не хотят, чтобы шевелили останки их семей.

К примеру Каролина Романовская, которая создала общество украинско-польского объединения, по ее словам, она имеет 18 погибших членов ее семьи в селе Углы на Ровенщине.

Романовская выступает за их эксгумацию, но говорит, что понимает, что есть современность, и что сейчас стоит противостоять вместе против России и российского диктатора Владимира Путина. Однако она отмечает, что "надо, чтобы была добрая воля тоже и к другим вещам".

Тема Волыни во время текущей избирательной кампании в Польше

Как сказал Кабачий, последние недели поляки как-то меньше об этом говорят. Но историк отметил, что, например Кароль Навроцкий, как действующий председатель Института национальной памяти, в декабре, когда только его выдвинули кандидатом, говорил: пусть Украина даст разрешение, я хоть завтра поеду копать. Это такой популистский подход, он реально инструментализирует этот вопрос.