В "Украинской бронетехнике" рассказали, как обеспечивают безопасность производства

По его словам, рассредоточение, тщательный отбор персонала и организация производственного процесса таким образом, чтобы не накапливать в одном месте значительные объемы готового продукта и комплектующих, являются необходимыми мерами безопасности сейчас.

"К сожалению, уже второй год полномасштабного вторжения, а у нас до сих пор информация об оборонных поставщиках находится в открытом доступе. Враг может спокойно проверить локацию любого предприятия, его кадастровый номер, точное место нахождения производственных площадок и прочее", - констатирует он.