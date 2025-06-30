Украинский автобус в Румынии попал в смертельное ДТП: детали от МИДа

Утром 30 июня в румынском уезде Бакау произошло ДТП с участием автобуса с 60 украинцами и микроавтобуса. Среди пострадавших - гражданка Украины.
Об этом РБК-Украина сообщили в МИД Украины.
По данным МИД, авария произошла в ночь на 30 июня вблизи города Бакэу (коммуна Николая Белческу, Румыния - ред.). В ДТП попал пассажирский автобус украинского автоперевозчика, в котором находилось 60 граждан Украины. Известно, что автобус двигался по маршруту Украина - Болгария.
Другой участник ДТП - микроавтобус с румынской регистрацией, в котором находилось 5 граждан Румынии.
"В результате столкновения один человек погиб (гражданка Румынии - ред.), трое - получили ранения различной степени тяжести: одна гражданка Украины и двое граждан Румынии)", - рассказали в МИД.
Пострадавшей гражданке Украины была оказана медицинская помощь на месте, в госпитализации не нуждалась.
По факту ДТП открыто уголовное производство, украинские водители были опрошены в качестве свидетелей. Граждане Украины продолжили движение по маршруту на другом автобусе, предоставленном перевозчиком.
Напомним, утром, 30 июня стало известно, что в румынском уезде Бакау, автобус с 60 гражданами Украины столкнулся микроавтобусом.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно неподалеку от Варшавы произошла серьезная авария с участием украинцев.
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