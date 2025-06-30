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Украинский автобус в Румынии попал в смертельное ДТП: детали от МИДа

Понедельник 30 июня 2025 19:36
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Украинский автобус в Румынии попал в смертельное ДТП: детали от МИДа Иллюстративное фото: украинский автобус в Румынии попал в смертельное ДТП (GettyImages)
Автор: Наталья Кава, Милан Лелич

Утром 30 июня в румынском уезде Бакау произошло ДТП с участием автобуса с 60 украинцами и микроавтобуса. Среди пострадавших - гражданка Украины.

Об этом РБК-Украина сообщили в МИД Украины.

По данным МИД, авария произошла в ночь на 30 июня вблизи города Бакэу (коммуна Николая Белческу, Румыния - ред.). В ДТП попал пассажирский автобус украинского автоперевозчика, в котором находилось 60 граждан Украины. Известно, что автобус двигался по маршруту Украина - Болгария.

Другой участник ДТП - микроавтобус с румынской регистрацией, в котором находилось 5 граждан Румынии.

"В результате столкновения один человек погиб (гражданка Румынии - ред.), трое - получили ранения различной степени тяжести: одна гражданка Украины и двое граждан Румынии)", - рассказали в МИД.

Пострадавшей гражданке Украины была оказана медицинская помощь на месте, в госпитализации не нуждалась.

По факту ДТП открыто уголовное производство, украинские водители были опрошены в качестве свидетелей. Граждане Украины продолжили движение по маршруту на другом автобусе, предоставленном перевозчиком.

Напомним, утром, 30 июня стало известно, что в румынском уезде Бакау, автобус с 60 гражданами Украины столкнулся микроавтобусом.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно неподалеку от Варшавы произошла серьезная авария с участием украинцев.

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