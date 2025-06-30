Украинский автобус в Румынии попал в смертельное ДТП: детали от МИДа

Утром 30 июня в румынском уезде Бакау произошло ДТП с участием автобуса с 60 украинцами и микроавтобуса. Среди пострадавших - гражданка Украины.

Об этом РБК-Украина сообщили в МИД Украины.

По данным МИД, авария произошла в ночь на 30 июня вблизи города Бакэу (коммуна Николая Белческу, Румыния - ред.). В ДТП попал пассажирский автобус украинского автоперевозчика, в котором находилось 60 граждан Украины. Известно, что автобус двигался по маршруту Украина - Болгария.

Другой участник ДТП - микроавтобус с румынской регистрацией, в котором находилось 5 граждан Румынии.

"В результате столкновения один человек погиб (гражданка Румынии - ред.), трое - получили ранения различной степени тяжести: одна гражданка Украины и двое граждан Румынии)", - рассказали в МИД.

Пострадавшей гражданке Украины была оказана медицинская помощь на месте, в госпитализации не нуждалась.

По факту ДТП открыто уголовное производство, украинские водители были опрошены в качестве свидетелей. Граждане Украины продолжили движение по маршруту на другом автобусе, предоставленном перевозчиком.