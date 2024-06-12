Украинские защитники на поле боя применили дрон-машину, которая "утащила" оружие РФ (видео)
Украинские защитники, используя дрон-машину, забрали с поля боя трофейное вооружение. Результаты работы поделились в сети.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Сухопутных войск в Telegram .
Отмечается, что на видео показана работа операторов 63 бригады. Встретив вражескую группу огнем и заставив захватчиков бросить сбор и убегать, они выпустили в поле дрон-машину.
"С помощью специальной "клешни", она "свистнула" пулемета и привлекла его к собственным позициям", - рассказывают в сообщении.
Украинские войска уничтожают технику и живую силу РФ
Напомним, вчера мы рассказывали, как украинские разведчики нанесли серию успешных ударов по живой силе и технике захватчиков в Харьковском направлении.
Кроме того, украинские пограничники уничтожили живую силу оккупантов на Северском направлении и поразили их позиции.
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