Украинские защитники на поле боя применили дрон-машину, которая "утащила" оружие РФ (видео)

Украинские защитники, используя дрон-машину, забрали с поля боя трофейное вооружение. Результаты работы поделились в сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Сухопутных войск в Telegram .

Отмечается, что на видео показана работа операторов 63 бригады. Встретив вражескую группу огнем и заставив захватчиков бросить сбор и убегать, они выпустили в поле дрон-машину.

"С помощью специальной "клешни", она "свистнула" пулемета и привлекла его к собственным позициям", - рассказывают в сообщении.