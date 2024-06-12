ua en ru
Ср, 12 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украинские защитники на поле боя применили дрон-машину, которая "утащила" оружие РФ (видео)

Украина, Среда 12 июня 2024 09:26
UA EN RU
Украинские защитники на поле боя применили дрон-машину, которая "утащила" оружие РФ (видео) Фото: украинские военные завоевали трофейное оружие (иллюстративное фото GetyyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Украинские защитники, используя дрон-машину, забрали с поля боя трофейное вооружение. Результаты работы поделились в сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Сухопутных войск в Telegram .

Отмечается, что на видео показана работа операторов 63 бригады. Встретив вражескую группу огнем и заставив захватчиков бросить сбор и убегать, они выпустили в поле дрон-машину.

"С помощью специальной "клешни", она "свистнула" пулемета и привлекла его к собственным позициям", - рассказывают в сообщении.

Украинские войска уничтожают технику и живую силу РФ

Напомним, вчера мы рассказывали, как украинские разведчики нанесли серию успешных ударов по живой силе и технике захватчиков в Харьковском направлении.

Кроме того, украинские пограничники уничтожили живую силу оккупантов на Северском направлении и поразили их позиции.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины
NEWS
Часть F-16 будет базироваться не в Украине: почему и как это будет на практике
Часть F-16 будет базироваться не в Украине: почему и как это будет на практике
DAILY
Разведчик ГУР из "Кабул-9": Мы достаем туда, где враг даже не ждет
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина Разведчик ГУР из "Кабул-9": Мы достаем туда, где враг даже не ждет