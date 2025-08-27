Украинские военные сняли, как оккупант покалечился выстрелом из РПГ (видео)

Ситуация на фронте

Напомним, что Россия развязала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. С тех пор оккупанты ежедневно осуществляют массированные обстрелы украинских городов и сел, применяя артиллерию, авиацию, ракеты и беспилотники.

Из-за атак гибнут и получают ранения мирные жители, разрушается гражданская инфраструктура, жилые дома, школы и больницы. Украинские силы обороны продолжают отражать агрессию и наносить потери врагу по всей линии фронта.

Заметим, что только за прошедшие сутки. 26 августа, украинскими военными было зафиксировано почти 180 боевых столкновений.

Генеральный штаб ВСУ сегодня утром, 27 августа, подробно рассказал о ситуации на каждом из направлений фронта, а также показал карты боевых действий.

Стоит заметить, что, по данным Генштаба, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили почти тысячу человек.

В то же время, военные сообщили, что в ночь на 27 августа Воздушные силы Украины отбили массовую атаку врага.