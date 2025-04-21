Украинские военные взяли в плен 9 оккупантов в Курской области: появилось видео

"Девять военнослужащих армии РФ взяли десантники со смежниками в Курской области. Пленным была оказана своевременная медицинская и психологическая помощь", - говорится в сообщении.

По словам украинских десантников, россияне сначала согласились отстаивать иллюзорные фантазии кремлевского диктаторского режима, но выбрали плен и сдались украинским воинам.

"Очередное пополнение в обменном фонде Десантно-штурмовых войск в Курской области", - констатировали военные.