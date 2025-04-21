RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Украинские военные взяли в плен 9 оккупантов в Курской области: появилось видео

Фото: украинские военные взяли в плен 9 оккупантов в Курской области (скриншот из видео)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские десантники взяли в плен очередных оккупантов в Курской области. На этот раз сдались сразу девять россиян.

"Девять военнослужащих армии РФ взяли десантники со смежниками в Курской области. Пленным была оказана своевременная медицинская и психологическая помощь", - говорится в сообщении.

По словам украинских десантников, россияне сначала согласились отстаивать иллюзорные фантазии кремлевского диктаторского режима, но выбрали плен и сдались украинским воинам.

"Очередное пополнение в обменном фонде Десантно-штурмовых войск в Курской области", - констатировали военные.

 

Ситуация в Курской области

За последние сутки, 20 апреля, в Курской области оккупанты совершили 184 обстрела, 17 из которых - из РСЗО. Украинские защитники остановили 16 штурмовых действий захватчиков.

По данным на 19 апреля Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. Также зафиксировано продвижение врага на нескольких участках.

Отметим, что россияне пытаются защититься от атак украинских дронов с помощью "антидронових коридоров". Больше всего их как раз в Курской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВооруженные силы УкраиныКурская областьВойна в Украине