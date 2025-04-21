Украинские военные взяли в плен 9 оккупантов в Курской области: появилось видео

Украинские десантники взяли в плен очередных оккупантов в Курской области. На этот раз сдались сразу девять россиян.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.
"Девять военнослужащих армии РФ взяли десантники со смежниками в Курской области. Пленным была оказана своевременная медицинская и психологическая помощь", - говорится в сообщении.
По словам украинских десантников, россияне сначала согласились отстаивать иллюзорные фантазии кремлевского диктаторского режима, но выбрали плен и сдались украинским воинам.
"Очередное пополнение в обменном фонде Десантно-штурмовых войск в Курской области", - констатировали военные.
За последние сутки, 20 апреля, в Курской области оккупанты совершили 184 обстрела, 17 из которых - из РСЗО. Украинские защитники остановили 16 штурмовых действий захватчиков.
По данным на 19 апреля Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. Также зафиксировано продвижение врага на нескольких участках.
Отметим, что россияне пытаются защититься от атак украинских дронов с помощью "антидронових коридоров". Больше всего их как раз в Курской области.
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