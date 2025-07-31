Украинские военные сожгли редкую северокорейскую САУ на фронте: появилось видео

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию 14-го отдельного полка беспилотных систем (БпАК).

"В результате поражения произошла вторичная детонация боекомплекта: артиллерийская установка была полностью уничтожена, а шесть военнослужащих расчета - ликвидированы", - сказано в сообщении.

Отмечается, что аэроразведчики обнаружили позицию САУ "Коксан" и скорректировали по ней огонь американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

Что известно о САУ "Коксан"

М1978 "Коксан" - северокорейская САУ, о которой известно очень мало. Название "Коксан" и номер дали ей американские военные - поскольку впервые о разработке стало известно в 1978 году в корейском городе Коксан.

Предполагается, что САУ разработана на базе переданных после войны Советским Союзом трофейных немецких 170-мм и японских 150-мм пушек. Впервые ее показали в 1985 году. Имеет две модификации - М1987 и М1989. Последнюю использует Россия.

Впервые "Коксаны" заметили в РФ в октябре 2024 года. А первое подтвержденное уничтожение САУ удалось получить 18 февраля 2025 года.

В марте 2025 года 413-й батальон "Рейд" уничтожил в Донецкой области еще одну САУ "Коксан", что было подтверждено видеозаписью. По данным самого батальона, это была уже "пятая САУ такого типа", уничтоженная ударом дронов.