Украинские военные пострадали в ДТП в Латвии: что известно

Украинские военнослужащие попали в аварию на автобусе, принадлежащем Эстонии. Дорожно-транспортное происшествие произошло в Латвии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Сил обороны Эстонии .

По сообщению эстонского военного ведомства, перевозивший военнослужащих автобус столкнулся с грузовиком. Авария произошла вечером 26 ноября в районе латвийского города Айнажи на трассе Via Baltica. Автобус следовал из Польши в Эстонию.

В результате ДТП водитель автобуса погиб, еще 26 человек получили травмы различной степени, трое находятся в тяжелом состоянии.

"В аварии пострадал один эстонский военнослужащий Сил обороны, который был доставлен в больницу для обследования. Остальные пассажиры, пострадавшие в аварии, являются военнослужащими Вооруженных сил Украины, которые также доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

Относительно украинских военных - точной информации нет. По данным эстонских СМИ, большинство пассажиров были украинцы. В настоящее время представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что украинские дипломаты взаимодействуют с правоохранителями для выяснения причин аварии, пока предварительная версия - непогода.

"Посольства Украины в Латвии и Эстонии опекают украинцев, попавших в ДТП. Им предоставляется необходимая медицинская помощь, угрозы жизни нет", - отметил Николенко в Twitter.