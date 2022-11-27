ua ru
Вс, 27 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украинские военные пострадали в ДТП в Латвии: что известно

Новина українською →
Латвия, Воскресенье 27 ноября 2022 21:43
Украинские военные пострадали в ДТП в Латвии: что известно Фото: ДТП с украинскими военными произошло в Латвии (flickr.com)
Автор: Татьяна Зарембо

Украинские военнослужащие попали в аварию на автобусе, принадлежащем Эстонии. Дорожно-транспортное происшествие произошло в Латвии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Сил обороны Эстонии.

По сообщению эстонского военного ведомства, перевозивший военнослужащих автобус столкнулся с грузовиком. Авария произошла вечером 26 ноября в районе латвийского города Айнажи на трассе Via Baltica. Автобус следовал из Польши в Эстонию.

В результате ДТП водитель автобуса погиб, еще 26 человек получили травмы различной степени, трое находятся в тяжелом состоянии.

"В аварии пострадал один эстонский военнослужащий Сил обороны, который был доставлен в больницу для обследования. Остальные пассажиры, пострадавшие в аварии, являются военнослужащими Вооруженных сил Украины, которые также доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

Относительно украинских военных - точной информации нет. По данным эстонских СМИ, большинство пассажиров были украинцы. В настоящее время представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что украинские дипломаты взаимодействуют с правоохранителями для выяснения причин аварии, пока предварительная версия - непогода.

"Посольства Украины в Латвии и Эстонии опекают украинцев, попавших в ДТП. Им предоставляется необходимая медицинская помощь, угрозы жизни нет", - отметил Николенко в Twitter.

Недавно РБК-Украина сообщало, что на трассе "Киев-Чоп" автомобиль врезался в блокпост и наехал на военного.

Напомним, ранее в Одесской области грузовик столкнулся с пассажирским автобусом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТП
NEWS
Отключение света. Когда вернут плановые графики: прогноз YASNO
Отключение света. Когда вернут плановые графики: прогноз YASNO
DAILY
На стороне Кремля. Почему Венгрия помогает России в войне против Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина На стороне Кремля. Почему Венгрия помогает России в войне против Украины