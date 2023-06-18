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Украинские военные на юге уничтожили четыре вражеских беспилотника

Фото: Украинские военные на юге уничтожили четыре вражеских беспилотников (t me/milinua)
Автор: Валерия Полищук

Украинские военные уничтожили еще четыре беспилотника российских оккупантов на юге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение оперативного командования "Юг" в Facebook.

"18 июня 2023 года силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожено четыре беспилотника", - говориться в сообщении.

При этом отмечается, что в Херсонской области уничтожены два ударных БпЛА "Ланцет" и один БпЛА ZALA, а в Николаевской области -один БпЛА оперативно-тактического уровня.

Что за беспилотники

Для выполнения наблюдения за протяженными и локальными объектами в труднодоступной местности, был разработан беспилотник с названием "Орлан-10". Его основная задача заключается в автоматизированном наблюдении и сборе информации о различных объектах в сложных территориальных условиях.

Беспилотник "Ланцет" предназначен для проведения наблюдения в широком диапазоне метеоусловий и анализа подстилающей поверхности. Он также способен определить степень нанесенного ущерба, обнаружить взрывные устройства, выполнять сбрасывание грузов, осуществлять пограничный контроль и корректировать огонь во время военных операций или других критических ситуаций.

Херсонская область

С момента начала российского вторжения в Украину, территория региона подвергается постоянным атакам со стороны российских сил. В начале марта российские войска захватили контроль над городом Херсон и практически всей территорией области. В начале ноября украинские Вооруженные силы смогли освободить правобережную часть Херсонской области, включая Херсон.

Однако левый берег региона до сих пор находится под российской оккупацией. Эта территория стала базой для российских военных операций, и практически ежедневно россияне запускают беспилотники для проведения разведки и сбора информации.

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