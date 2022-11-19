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Украинские военные гранатами атаковали россиян под Бахмутом (видео)

Фото: Украинские военные гранатами атаковали россиян под Бахмутом (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинским военным удалось гранатами метко атаковать позиции российских оккупантов под Бахмутом (Донецкая область).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу 30 отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского.

"Каждая граната – точно в цель!", - говорится в сообщении.

Операторы дронов 30 ОМБр демонстрируют удивительное мастерство. Их гранаты одна за другой прилетают прямиком к оккупантам.

Напомним, что украинские военные уничтожили российский БТР в оккупированных Олешках.

Также украинские защитники "приземлили" беспилотник "Орлан", принадлежавший оккупационным войскам.

Ранее сообщалось, что украинским военным удалось уничтожить вражескую боевую машину пехоты на Донецком направлении.

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