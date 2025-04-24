Украинские спецназовцы уничтожили взвод КНДР в тылу РФ: появилось видео
Украинские Силы спецопераций уничтожили взвод военных КНДР в Курской области. Количество корейцев превышало втрое.
Поо это пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сил специальных операций (ССО).
"Воины 6-го полка "Рейнджер" Сил специальных операций ВСУ провели специальные действия против регулярных войск Северной Кореи в Курской области России. Во время быстрого контакта операторы ССО уничтожили 25 северокорейцев", - говорится в сообщении.
Подробности ближнего боя с корейцами в Курской области
Восемь рейнджеров на бронированном Humvee выдвинулись в тыл противника, при поддержке разведывательных дронов вышли на дистанцию прямого поражения и заняли выгодные огневые позиции в окопах.
"Операторы ССО начали ближний бой против вражеского взвода численностью 25 человек - втрое больше их количества - и сохранили инициативу до его завершения", - отметили в ССО.
Как отмечают военные, несмотря на численное превосходство противника и вражеский артиллерийский огонь, воины ССО доказали превосходство качества над количеством и не оставили целому взводу КНДР шансов во время контакта.
"Группа рейнджеров отошла после успешного выполнения задачи", - констатируют спецназовцы.
Участие войск КНДР в войне в Украине
Как сообщалось, в январе ВСУ взяли в плен двух военных КНДР в Курской области. Сделать это было непросто, потому что обычно россияне и другие военные из Северной Кореи добивают своих раненых и делают все, чтобы не сохранилось доказательств участия КНДР в войне против Украины.
Еще 14 декабря прошлого года в ГУР заявили, что в ближайшее время войска КНДР начнут штурмовать позиции украинских военных в Курской области.
О том, что КНДР может отправить свои регулярные войска в Украину в поддержку российских солдат стало известно в начале октября 2024 года.
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