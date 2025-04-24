Украинские спецназовцы уничтожили взвод КНДР в тылу РФ: появилось видео

Поо это пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сил специальных операций (ССО).

"Воины 6-го полка "Рейнджер" Сил специальных операций ВСУ провели специальные действия против регулярных войск Северной Кореи в Курской области России. Во время быстрого контакта операторы ССО уничтожили 25 северокорейцев", - говорится в сообщении.

Подробности ближнего боя с корейцами в Курской области

Восемь рейнджеров на бронированном Humvee выдвинулись в тыл противника, при поддержке разведывательных дронов вышли на дистанцию прямого поражения и заняли выгодные огневые позиции в окопах.

"Операторы ССО начали ближний бой против вражеского взвода численностью 25 человек - втрое больше их количества - и сохранили инициативу до его завершения", - отметили в ССО.

Как отмечают военные, несмотря на численное превосходство противника и вражеский артиллерийский огонь, воины ССО доказали превосходство качества над количеством и не оставили целому взводу КНДР шансов во время контакта.

"Группа рейнджеров отошла после успешного выполнения задачи", - констатируют спецназовцы.