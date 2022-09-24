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Украинские морпехи и артиллеристы уничтожили несколько складов: список потерь россиян за неделю

Фото: украинские морпехи и артиллеристы уничтожили несколько складов россиян (t me zsuwar)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские морские пехотинцы и артиллеристы продолжают бить по позициям россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВМС ВСУ.

С 17 по 23 сентября украинские военные уничтожили:

  • личного состава - свыше 37;
  • огневых средств противника - 9;
  • танков - 2;
  • БМД (БМП, ББМ) - 10;
  • РСЗО - 2;
  • САУ - 11;
  • прицепной артиллерии - 1;
  • минометов - 4;
  • АД - 1;
  • АО (ОАО, топливозаправщики) - 1;
  • укрытий противника - 2;
  • складов с боеприпасами - 2.

Как сообщалось, за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали еще 240 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 56 300 военнослужащих.

Напомним, ВСУ нашли новые пункты управления и места подтягивания резерва россиян. В настоящее время устанавливается огневой контроль над ними, в том числе и над железной дорогой, которую оккупанты используют для пополнения запасов из захваченного Крыма.

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