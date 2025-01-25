Известны расстрелами пленных. В Курской области уничтожено подразделение морпехов РФ

Украинские десантники уничтожили подразделение морпехов РФ в Курской области. Были ликвидированы оккупанты из 155-й ОБрМП.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Десантно-штурмовые войска (ДШВ) ВСУ.

Как отмечают военные, "охота" на оккупантов, убивающих украинских пленных, прошла успешно и будет продолжаться в дальнейшем.

"В Курской области десантники 82-й отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады ДШВ ВС Украины уничтожили подразделение российских морпехов 155-й отдельной бригады морской пехоты тихоокеанского флота РФ", - говорится в сообщении.

Расстрелы украинских пленных

Российскиие военные постоянно расстреливают украинских военных, которые сдаются или сдались в плен оккупантам.

Например, недавно в сети распространилось видео расстрела россиянами шести украинских пленных. Судьба седьмого бойца неизвестна, поскольку видео обрывается. По факту расстрела украинских военнопленных в Донецкой области начато досудебное расследование.

Добавим,, что это не первый подобный случай. В конце декабря сообщалось, что российские войска расстреляли группу украинских пленных. Тогда оккупанты лишили жизни пятерых военных.

Добавим, что российские захватчики из 155-й ОБрМП известны как раз жестокими издевательствами над пленными, а также расстрелами украинских военных.

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