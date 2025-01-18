RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

Украинские десантники подбили "мотолыгу" РФ из гранатомета и взяли оккупантов в плен

Фото: десантники взяли в плен шестерых россиян на Волчанском направлении (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские десантники подбили "мотолыгу" РФ из гранатомета и взяли оккупантов в плен. Операция была проведена на Волчанском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Десантно-штурмовые войска (ДШВ) ВСУ.

"Противник пытался прорваться на бронетехнике, однако один из егерей-десантников подбил вражескую МТ-ЛБ из гранатомета", - говорится в сообщении.

Как отметили десантники, уцелевшие россияне спешились и начали штурмовать здание, в котором воины 71-й отдельной егерской бригады ДШВ ВС Украины держали оборону.

"Егеря вызвали подмогу и приняли бой, который длился около трех часов", - отметили в ДШВ.

При поддержке бойцов штурмовой группы дружественного подразделения, десантники зачистили здание и захватили в плен 6 российских оккупантов.

Десантники взяли в плен шестерых оккупантов на Волчанском направлении (https://t.me/ua_dshv)

Ситуация на фронте

На фронте за последние сутки зафиксировали 174 боевых столкновения. Россияне продолжают давить возле Покровска, в Часовом Яру, Торецке и не только.

В частности, россияне прилагают максимальные усилия, чтобы охватить Покровск Донецкой области. Оккупанты пытаются приблизиться к окраинам города.

Добавим, что 17 января в некоторых медиа и в соцсетях распространялась информация, что российские оккупанты якобы зашли в Покровск. Однако эти данные не соответствуют действительности.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВолчанскХарьковВойна в Украине