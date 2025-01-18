Украинские десантники подбили "мотолыгу" РФ из гранатомета и взяли оккупантов в плен
Украинские десантники подбили "мотолыгу" РФ из гранатомета и взяли оккупантов в плен. Операция была проведена на Волчанском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Десантно-штурмовые войска (ДШВ) ВСУ.
"Противник пытался прорваться на бронетехнике, однако один из егерей-десантников подбил вражескую МТ-ЛБ из гранатомета", - говорится в сообщении.
Как отметили десантники, уцелевшие россияне спешились и начали штурмовать здание, в котором воины 71-й отдельной егерской бригады ДШВ ВС Украины держали оборону.
"Егеря вызвали подмогу и приняли бой, который длился около трех часов", - отметили в ДШВ.
При поддержке бойцов штурмовой группы дружественного подразделения, десантники зачистили здание и захватили в плен 6 российских оккупантов.
Десантники взяли в плен шестерых оккупантов на Волчанском направлении (https://t.me/ua_dshv)
Ситуация на фронте
На фронте за последние сутки зафиксировали 174 боевых столкновения. Россияне продолжают давить возле Покровска, в Часовом Яру, Торецке и не только.
В частности, россияне прилагают максимальные усилия, чтобы охватить Покровск Донецкой области. Оккупанты пытаются приблизиться к окраинам города.
Добавим, что 17 января в некоторых медиа и в соцсетях распространялась информация, что российские оккупанты якобы зашли в Покровск. Однако эти данные не соответствуют действительности.
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