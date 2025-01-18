Украинские десантники подбили "мотолыгу" РФ из гранатомета и взяли оккупантов в плен. Операция была проведена на Волчанском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Десантно-штурмовые войска ( ДШВ ) ВСУ.

"Противник пытался прорваться на бронетехнике, однако один из егерей-десантников подбил вражескую МТ-ЛБ из гранатомета", - говорится в сообщении.

Как отметили десантники, уцелевшие россияне спешились и начали штурмовать здание, в котором воины 71-й отдельной егерской бригады ДШВ ВС Украины держали оборону.

"Егеря вызвали подмогу и приняли бой, который длился около трех часов", - отметили в ДШВ.

При поддержке бойцов штурмовой группы дружественного подразделения, десантники зачистили здание и захватили в плен 6 российских оккупантов.

Десантники взяли в плен шестерых оккупантов на Волчанском направлении (https://t.me/ua_dshv)