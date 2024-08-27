Украинская власть изучала возможность блокирования Telegram, но отказалась от этой идеи

Как подтверждают разные источники РБК-Украина во власти, политическое решение о запрете Telegram не было принято. Но несколько месяцев назад этот вопрос обсуждался на высоком уровне. Президенту Владимиру Зеленскому подготовили аналитический документ о плюсах и минусах запрета, по итогам чего было решено ничего резкого не делать.

Тем более что определенный контакт, не на институциональном, а на личном уровне, между украинскими властями и администрацией мессенджера все же есть. Об этом сказали несколько не связанных между собой источников. И иногда этот канал связи позволяет решать точечные вопросы, в том числе связанные с блокировкой тех или иных вредоносных каналов.

"Если бы приняли решение блокировать Telegram, технически это можно реализовать достаточно просто. Попробуйте сейчас в AppleStore или Play Market в Украине скачать приложение Вконтакте или Одноклассники. Вы их там уже не найдете. И так же не нашли бы и Telegram", - говорит РБК- Украина один из осведомленных в этом вопросе собеседников во власти.

По словам другого источника в силовых ведомствах, как вариант, рассматривалась возможность убедить или заставить Павла Дурова под угрозой блокирования мессенджера открыть юридическое лицо в Украине - по сути, представительство компании у нас в стране, через которое украинские власти и силовики могли бы оперативно решать проблемы, связанные с мессенджером.

"Это вариант, который бы заставил Telegram работать в рамках законодательства. Что касается вопроса анонимных каналов, это можно решить на уровне изменения закона о медиа, грубо говоря, приравняв каналы к СМИ и обязать их раскрыть своих бенефициаров. Если в Раде сильно об этом переживают, могут сами инициировать изменения", - рассуждает собеседник.

Задержание Дурова в Париже

Telegram был основан в 2013 году братьями Николаем и Павлом Дуровыми, также основателями российской социальной сети ВКонтакте. Главный офис компании находится в Дубае. Точное количество активных пользователей Telegram не разглашается. Называются числа около 900 млн.

Французские правоохранители 24 августа задержали основателя Telegram Павла Дурова в аэропорту под Парижем. Дело Дурова расследуют национальное подразделение по борьбе с киберпреступностью и национальное управление по борьбе с мошенничеством.

Дурова обвиняют по 12 статьям, среди которых отказ предоставить информацию по запросам уполномоченных органов, соучастие в хранении изображений несовершеннолетних порнографического характера, соучастие в распространении наркотиков, соучастие в распространении хакерских программ.