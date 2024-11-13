Украинская и израильская трагедии глубоко переплетены с глобальным антисемитизмом, – Еврокомиссия

Два с половиной года полномасштабного вторжения России в Украину, а также прошедший с начала атаки ХАМАСа на Израиль год привели к травмам и смертям украинского и израильского народов, и обе трагедии глубоко переплетены с глобальным ростом антисемитизма.

Об этом заявила координатор Еврокомиссии по борьбе с антисемитизмом Катарина фон Шнурбайн, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее выступление.

"Уровень антисемитизма уже был тревожно высоким до нападения ХАМАС. С началом агрессивной войны России против Украины, обострившей антисемитские настроения после начавшейся в Газе погрома ХАМАСа и войны, антисемитизм стремительно возрос", - сказала Шнурбайн.

Она отметила, что в Европе наблюдается значительный рост инцидентов на почве ненависти, направленных против евреев. Среди таких действий – поджоги еврейских помещений, в том числе синагог, физические нападения на евреев, их дома, рестораны и магазины. По всей Европе памятники Холокоста были обезображены ложными сравнениями евреев с нацистами, тем самым тривиализируя Шоа (Shoah, иврит: означает "катастрофа" или "уничтожение" и используется для обозначения Холокоста – Ред.).

"Почти все евреи в ЕС сталкиваются с антисемитизмом онлайн или офлайн, а восемь из десяти избегают носить или демонстрировать на людях предметы, по которым их можно было бы узнать как евреев. Инциденты, которые мы наблюдали в течение последнего года, напомнили нам о самой темной странице в истории Европы. Возможно, впервые за долгую и болезненную историю антисемитизма на этом континенте мы не только боремся с антисемитизмом, но и активно приобщаемся к развитию еврейской жизни", - сообщила Шнурбайн.

По ее словам, Еврокомиссия приняла меры для поддержки украинской еврейской общины. Так, в 2023 году Комиссия выделила 1,4 млн евро для оказания первой помощи, защиты и эвакуации людей, включая переживших Холокост, в безопасные места в Украине и в ЕС. Кроме того, было выделено 7 млн евро на борьбу с антисемитизмом и сохранение еврейского наследия в Украине.

"Наша конечная цель – обеспечить евреев жизнью без опасений относительно безопасности и возможностью вести свою жизнь в соответствии со своими религиозными и культурными традициями, как и все остальные. И так же, как и еврейская община в Украине и Европе, мы продолжаем полностью поддерживать народ Украины в его борьбе против агрессора", - сказала координатор Еврокомиссии по борьбе с антисемитизмом.

Как известно, организаторами Kyiv Jewish Forum являются Еврейская конфедерация Украины во главе с Борисом Ложкиным, который также является вице-президентом Всемирного Еврейского Конгресса, и The Jerusalem Post.

В этом году основной площадкой для Пятого Киевского еврейского форума стал Вашингтон. Медиапартнерами KJF-2024 виступили NV, Oboz.ua, РБК-Україна, Telegraf.ua, Інтер.

Напомним, KJF-2024 открылся со вступительного слова президента Еврейской конфедерации Украины, вице-президента Всемирного Еврейского Конгресса Бориса Ложкина. Он, в частности, напомнил, что в предыдущие сроки Дональда Трампа Украина начала активнее получать военную поддержку, которая впоследствии помогла противостоять российской агрессии.

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