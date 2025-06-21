Украинская крапива не только пекла, но и берегла: для чего ее клали в постель младенцев

В традиционной украинской культуре крапива была не просто жгучим растением, а мощным символом защиты и очищения. Ее клали в детские кроватки не случайно - потому что верили, что она отгоняет зло, оберегает от сглаза и даже лечит.

Действительно ли в этом был смысл - мистический, символический или медицинский, рассказывает РБК-Украина.

Крапива - защитник?

В украинском фольклоре крапива - одно из самых мощных обереговых растений. Ее часто использовали для защиты дома от злых духов, колдовства и болезней.

Особенно уязвимыми считались младенцы, поэтому крапиву клали в колыбели, под матрасы, в подушки или навешивали пучками над кроваткой.

Согласно поверьям, крапива имела силу "жечь зло". Ее жгучие свойства символизировали сжигание негативной энергии. Считалось, что она отгоняет людей с дурными мыслями и не позволяет "злому глазу" проникнуть к ребенку.

Мощное лекарство от всего

Крапива также известна как лечебное растение. В высушенном виде она может обеззараживать воздух, отпугивать насекомых, а также успокаивать воспаления.

Есть версии, что ее клали в кроватку еще и как профилактику простуд и заболеваний, особенно в сырых домах.

И это неудивительно, потому что в крапиве, по словам ученых, содержится не только муравьиная кислота (которая жалит), но еще и гистамин, хлорофилл, аминокислоты, флавоноиды, полифенолы, кофейные и другие кислоты, фитонциды, порфирины, эфирное масло, витамины и целый список минералов.

В Древнем Египте с помощью крапивы облегчали боль в суставах и пояснице. А римские легионеры во время холодов терли ею кожу, чтобы согреться.

Крапива упоминается в трактатах традиционной восточной медицины, ее уважали тибетские, китайские, корейские знахари.

А украинские травники ценили это растение за кровоостанавливающий и ранозаживляющий эффект, давали ее при кровотечениях, заболеваниях кожи, при болезнях сердца, при расстройствах нервной системы, эпилепсии, анемии, проблемах с желудком и почками, при ревматизме, подагре и болях в мышцах.

На границе между "своими" и "чужими"

Крапива растет на границах - возле заборов, тропинок, могил - и поэтому часто символизировала охрану границы между "своим" и "чужим".

Когда ребенок рождался, считалось, что его душа еще находится "между мирами", поэтому крапива должна была оберегать этот переход. Считалось, что она способна защитить ребенка не только от болезней, но и от всего злого.

Со временем обычаи менялись, и обряд терял популярность. Однако в некоторых регионах Западной Украины по сей день можно услышать о том, как бабушки советовали молодым мамам держать сушеную крапиву возле детской кроватки - "на всякий случай".