"Украинская команда" с начала российского вторжения передала более 650 тонн помощи, - Палатный

"Помощь от "Украинской команды" получили более 131 тысячи человек с начала широкомасштабного российского вторжения. Общая стоимость помощи составила более 110 миллионов гривен", - отметил Палатный.

По словам Палатного, всего было отправлено более 650 тонн грузов помощи гражданскому населению и военным.

"Одно из главных направлений нашей работы - помощь нашим военным, защищающим украинскую землю. Благодаря проекту "Бандерпечи" нам удалось согреть более 12 тысяч военных. Также в рамках нашего проекта "Тепло на фронт" мы передали более 22 000 индивидуальных согревающих наборов для наших бойцов", - сообщил Палатный.

Также руководитель волонтерского штаба рассказал о других направлениях работы "Украинской команды", в частности о десятках переданных автомобилей, квадрокоптеров и тепловизоров, а также сотнях единиц формы для Сил обороны Украины.