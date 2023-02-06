"Украинская команда" с начала российского вторжения передала более 650 тонн помощи, - Палатный

Более 131 тысяч человек получили помощь от волонтерского штаба "Украинская команда" с начала широкомасштабного вторжения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя штаба Артура Палатного на собрании организации в Facebook.
"Помощь от "Украинской команды" получили более 131 тысячи человек с начала широкомасштабного российского вторжения. Общая стоимость помощи составила более 110 миллионов гривен", - отметил Палатный.
По словам Палатного, всего было отправлено более 650 тонн грузов помощи гражданскому населению и военным.
"Одно из главных направлений нашей работы - помощь нашим военным, защищающим украинскую землю. Благодаря проекту "Бандерпечи" нам удалось согреть более 12 тысяч военных. Также в рамках нашего проекта "Тепло на фронт" мы передали более 22 000 индивидуальных согревающих наборов для наших бойцов", - сообщил Палатный.
Также руководитель волонтерского штаба рассказал о других направлениях работы "Украинской команды", в частности о десятках переданных автомобилей, квадрокоптеров и тепловизоров, а также сотнях единиц формы для Сил обороны Украины.
Напомним, ранее сообщалось, чтороссийские кафиры в сутки 37 раз открывали огонь в мирных населенных пунктах Херсонской области. Били из артиллерии, РСЗО, минометов и танков. Четыре человека получили ранения.
Также мы писали, что ночью и утром россияне обстреляли Херсон, в результате чего повреждены церковь, жилые дома и газовая труба.
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