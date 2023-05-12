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"Украинская команда" передала на передовую колеса для военных машин

Фото: "Украинская команда" передала на передовую колеса для военных машин (скрин facebook com)
Автор: Александр Мороз

"Украинская команда" обеспечила бойцов 72-й и 67-й отдельных механизированных бригад автомобильной резиной. Это позволит вернуть в строй десятки поврежденных военных машин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook волонтерского штаба.

В частности, 54 колеса разных размеров мы передали 67-й отдельной механизированной бригаде ДУК. 72-й ОМБр им. Черных Запорожцев передали 10 единиц дефицитной в Украине резины для американских внедорожников Hummer.

"Надеемся, эта поддержка позволит нашим бойцам всегда "быть на колесах". Ведь авто на передовой помогают выполнять боевые задания и спасают жизнь", - подчеркнул руководитель "Украинской команды" Артур Палатный.

Ранее сообщалось, что "Украинская команда" передала 72-й ОМБр им. Черных Запорожцев и 242 батальона 241 бригады разведывательные дроны с приборами ночного видения и системы Starlink.

Также волонтеры передали бойцам 204-го Отдельного батальона территориальной обороны города Киева партию дронов-камикадзе и провели для них обучение по управлению беспилотниками.

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