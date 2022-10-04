RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Украинская команда" передала киевской терробороне внедорожник

Фото: "Украинская команда" передала киевской терробороне внедорожник (facebook com)
Автор: Илона Свиридова

Волонтерский штаб "Украинская команда" передал воинам 130 батальона терробороны города Киева внедорожник Toyota Tundra.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя штаба Артура Палатного в Facebook .

"Сегодня мы передали героям из 130-го батальона территориальной обороны города Киева автомобиль Toyota Tundra. Внедорожник, приспособленный для перевозки грузов и оружия. Уверен, что наши герои будут и дальше спасать нашу землю от российских захватчиков. Желаем им удачи, здоровья и жизни. Отдельно благодарим представителя наших героев Александра Дудку за его самоотверженную службу на благо Украины. А "Украинская команда" и дальше будет помогать нашим защитникам на передовой", - подчеркнул Артур Палатный.

130-й батальон 241-й Отдельной бригады теробороны г. Киева защищал и освобождал от российских оккупантов Бучу, Ирпень и многие другие города и села в Киевской области. Также участвовал в освобождении Харьковской области и первым вышел на границы Украины во время контрнаступления.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины