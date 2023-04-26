RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Украинская команда" передала на фронт дроны с ночным видением и системы Starlink

Фото: "Украинская команда" передала на фронт дроны с ночным видением и системы Starlink (facebook com) Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на
Автор: Александр Мороз

Волонтеры "Украинской команды" привезли на передовую в Донецкой области дроны Mavic, часть которых оснащена приборами ночного видения, и системы Starlink.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение штаба в Facebook.

"Вернулись с передовой. Посетили позиции 72 ОМБр им. Черных Запорожцев и 242-го батальона 241-й бригады в Донецкой области. Вещи, которые мы привезли - Starlink и дроны Mavic, большинство из которых оснащено приборами ночного видения", - рассказал руководитель Украинской команды Артур Палатный.

Он отметил, что благодаря переданной помощи украинские бойцы смогут круглосуточно выполнять боевые задачи.

"Наши бойцы смогут выполнять боевые задания и днем, и ночью, умело корректировать артиллерию и уничтожать подонков. Я уверен, в ближайшее время все населенные пункты нашего государства будут освобождены от врага - так называемая "вторая армия мира" будет убегать. Друзья, мы обязательно победим! Уже побеждаем! Слава Украине! Смерть врагам", - подчеркнул Палатный.

Как сообщалось, волонтерский штаб "Украинская команда" уже собрал почти 2 миллиона гривен на 100 дронов-камикадзе, на которых будут написаны пожелания врагам от перечисленных средств.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины