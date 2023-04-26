"Украинская команда" передала на фронт дроны с ночным видением и системы Starlink

"Вернулись с передовой. Посетили позиции 72 ОМБр им. Черных Запорожцев и 242-го батальона 241-й бригады в Донецкой области. Вещи, которые мы привезли - Starlink и дроны Mavic, большинство из которых оснащено приборами ночного видения", - рассказал руководитель Украинской команды Артур Палатный.

Он отметил, что благодаря переданной помощи украинские бойцы смогут круглосуточно выполнять боевые задачи.

"Наши бойцы смогут выполнять боевые задания и днем, и ночью, умело корректировать артиллерию и уничтожать подонков. Я уверен, в ближайшее время все населенные пункты нашего государства будут освобождены от врага - так называемая "вторая армия мира" будет убегать. Друзья, мы обязательно победим! Уже побеждаем! Слава Украине! Смерть врагам", - подчеркнул Палатный.

Как сообщалось, волонтерский штаб "Украинская команда" уже собрал почти 2 миллиона гривен на 100 дронов-камикадзе, на которых будут написаны пожелания врагам от перечисленных средств.