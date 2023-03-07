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Украинка Цуренко пробилась в финал квалификации Индиан-Уэллса

Фото: Леся Цуренко стремится выйти в основную сетку соревнований (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Полуфинальные матчи квалификации престижного турнира в американском Индиан-Уэллсе по-разному провели украинские теннисистки Леся Цуренко и Катарина Завацкая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

Indian Wells 2023, квалификация, 1/2 финала

Завацкая – Лис – 0:2 (2:6, 6:7)

Цуренко – Таунсенд – 2:1 (6:7, 6:1, 6:1)

Первой на корте появилась Завацкая. Проиграв дебют встречи, украинка с обратным брейком вернулась в игру (2:2). Но это впечатление оказалось ложным, поскольку немка Лис взяла 4 гейма подряд и закрыла сет за 36 минут.

Вторая партия оказалась более конкурентной. Соперницы трижды обменивались брейками и довели дело до тай-брейка. Однако уже там борьбы не получилось. Лис с двумя брейками легко дожал Завацкую, реализовав с первой попытки матч-пойнт (7:2).

Два часа с лишним на слом сопротивления американки Таунсенд потратила Цуренко. Упорная борьба с двумя обменами брейками закончилась тай-брейком в первом сете. Там хозяйка кортов сыграла лучше (7:5).

Украинская теннисистка реабилитировалась в двух следующих партиях. За два сета Цуренко отдала всего два гейма сопернице. Правда, сценарий был разным. Если во второй партии американка дважды проиграла свои подачи, то в третьей сопротивлялась до последнего. Цуренко смогла реализовать матч-пойнт только с четвертой попытки.

За путевку в основную сетку соревнований украинка сразится с британкой Кэти Бултер. Предварительно матч запланирован на 23:00 вторника. Если остальные поединки затянутся, то старт встречи сместят на ночь среды.

К слову, украинка Костюк поднялась в топ-40 рейтинга WTA после триумфа в Остине.

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