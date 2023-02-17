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Украинка стала синхронисткой года в Европе: результаты голосования

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Болонья, Пятница 17 февраля 2023 10:59
Украинка стала синхронисткой года в Европе: результаты голосования Фото: Марта Федина – лучшая синхронистка Европы-2022 (facebook.com/leneuropeanaquatics)
Автор: Антон Федорцив

Европейская лига плавания признала украинскую артистическую пловцу Марту Федину лучшей синхронисткой по итогам 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

21-летняя спортсменка покорила сердца болельщиков и обозревателей удачными выступлениями в течение сезона. Украинка завоевала ряд наград на чемпионатах мира и Европы.

На планетарном форуме Федина завоевала первые в карьере медали. В Будапеште она триумфовала в составе сборной Украины в комбинации и хайлайте. На Евро-2022 молодая синхронистка выиграла еще 6 наград. Она стала чемпионкой Европы в групповых и сольных соревнованиях.

Федина в своей номинации получила 60,61% голосов респондентов. Украинская спортсменка уверенно опередила итальянку Линду Черрути и Василики Александри из Австрии. Те вместе набрали чуть меньше 40%.

Среди других номинаций соревновались и отечественные прыгуны в воду – Алексей Середа и София Лискун. Они по результатам голосования стали вторыми в мужской и женской номинациях соответственно. В хайдавинге 2-е место заняла еще одна украинка – Антонина Вышиванова.

К слову, ранее Россия потеряла право на проведение чемпионата мира по водным видам спорта-2025.

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