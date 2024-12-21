Украинка пострадала от теракта на рождественской ярмарке в Германии

Автомобиль въехал в толпу людей на рождественской ярмарке в немецком городе Магдебург. Во время теракта пострадала гражданка Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.

По данным украинского МИД, среди пострадавших от нападения на рождественскую ярмарку в Магдебурге есть гражданка Украины 1972 года рождения.

"Она в тяжелом состоянии в одной из немецких клиник. Посольство Украины в ФРГ и наши консулы на связи с клиникой и оказывают необходимую помощь. Надеемся на скорейшее выздоровление нашей гражданки", - сказано в сообщении.

Что предшествовало

Вчера вечером в немецком городе Магдебург автомобиль въехал в толпу людей на Рождественской ярмарке. В результате происшествия много пострадавших.

По словам очевидцев, автомобиль въехал прямо в толпу в направлении ратуши Магдебурга.

Впоследствии сообщалось, что в результате теракта погибли более 10 человек. Однако позже СМИ написали о гибели пяти человек, а еще более 200 человек получили ранения.

Как пишет Reuters, среди погибших - девятилетний ребенок и четверо взрослых, примерно 41 раненый имеет серьезные или критические травмы.

Также в Германии уже идет расследование в отношении задержанного водителя - 50-летнего врача-психиатра, который является гражданином Саудовской Аравии. Мужчина проживает в Германии уже почти 20 лет и был арестован на месте происшествия.