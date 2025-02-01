В Украине растет количество случаев отравления угарным газом: в Минздраве напомнили правила безопасности

По информации службы экстренной медицинской помощи, в декабре было зарегистрировано 11 случаев отравления угарным газом. Пятеро взрослых не удалось спасти, и они погибли.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения.
Угарный газ (монооксид углерода) образуется при неполном сгорании углеродсодержащих материалов. Чаще всего он выделяется во время работы:
Для того, чтобы безопасно пользоваться приборами для обогрева:
Минздрав отмечает, что отравление угарным газом вызывает гипоксию - состояние, связанное с нехваткой кислорода. Это может привести к серьезным повреждениям мозга и сердца. Основные симптомы:
Напомним, РБК-Украина писало о том, что во Львове в январе произошло массовое отравление угарным газом.
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