В Украине растет количество случаев отравления угарным газом: в Минздраве напомнили правила безопасности
По информации службы экстренной медицинской помощи, в декабре было зарегистрировано 11 случаев отравления угарным газом. Пятеро взрослых не удалось спасти, и они погибли.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения.
При каких условиях выделяется угарный газ
Угарный газ (монооксид углерода) образуется при неполном сгорании углеродсодержащих материалов. Чаще всего он выделяется во время работы:
- двигателей внутреннего сгорания автомобилей, судов;
- дровяных, газовых или угольных печей;
- портативных бензиновых генераторов;
- каминов, угольных грилей;
- газовых водонагревателей и колонок;
- керосиновых обогревателей.
Для того, чтобы безопасно пользоваться приборами для обогрева:
- контролируйте процесс: не оставляйте включенные обогревательные приборы без присмотра.
- придерживайтесь безопасного расстояния: не располагайте бензиновые генераторы или двигатели ближе чем 6 метров к окнам, дверям или вентиляционным отверстиям.
- проверяйте оборудование: регулярно осматривайте газовые приборы, дымоходы и вентиляционные каналы на предмет неисправностей.
- соблюдайте правила использования: держите заслонку печи или камина открытой во время их работы.
- избегайте опасных комбинаций: не используйте одновременно электровытяжку и газовую колонку в одном помещении.
- проветривайте помещение: обеспечивайте регулярный доступ свежего воздуха.
- используйте детекторы: установите датчики угарного газа для контроля концентрации опасного вещества.
Отравление угарным газом
Минздрав отмечает, что отравление угарным газом вызывает гипоксию - состояние, связанное с нехваткой кислорода. Это может привести к серьезным повреждениям мозга и сердца. Основные симптомы:
- головная боль;
- тошнота;
- головокружение;
- учащенное сердцебиение;
- слабость, сильная усталость;
- спутанность сознания.
Для того, чтобы помочь во время отравления угарным газом:
- выключите источники газа: устраните все приборы, кроме электрических, и проветрите помещение;
- вынесите пострадавшего на свежий воздух: положите его, подложив подушку или валик для удобства;
- облегчите дыхание: расстегните воротник, снимите пояс или другую тесную одежду;
- вызовите медицинскую помощь: звоните по номеру 103.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что во Львове в январе произошло массовое отравление угарным газом.
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