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В Украине растет количество случаев отравления угарным газом: в Минздраве напомнили правила безопасности

Суббота 01 февраля 2025 15:53
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В Украине растет количество случаев отравления угарным газом: в Минздраве напомнили правила безопасности Иллюстративное фото: в Украине растет количество случаев отравления угарным газом ( brovary net ua)
Автор: Сергей Пышкин

По информации службы экстренной медицинской помощи, в декабре было зарегистрировано 11 случаев отравления угарным газом. Пятеро взрослых не удалось спасти, и они погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения.

При каких условиях выделяется угарный газ

Угарный газ (монооксид углерода) образуется при неполном сгорании углеродсодержащих материалов. Чаще всего он выделяется во время работы:

  • двигателей внутреннего сгорания автомобилей, судов;
  • дровяных, газовых или угольных печей;
  • портативных бензиновых генераторов;
  • каминов, угольных грилей;
  • газовых водонагревателей и колонок;
  • керосиновых обогревателей.

Для того, чтобы безопасно пользоваться приборами для обогрева:

  • контролируйте процесс: не оставляйте включенные обогревательные приборы без присмотра.
  • придерживайтесь безопасного расстояния: не располагайте бензиновые генераторы или двигатели ближе чем 6 метров к окнам, дверям или вентиляционным отверстиям.
  • проверяйте оборудование: регулярно осматривайте газовые приборы, дымоходы и вентиляционные каналы на предмет неисправностей.
  • соблюдайте правила использования: держите заслонку печи или камина открытой во время их работы.
  • избегайте опасных комбинаций: не используйте одновременно электровытяжку и газовую колонку в одном помещении.
  • проветривайте помещение: обеспечивайте регулярный доступ свежего воздуха.
  • используйте детекторы: установите датчики угарного газа для контроля концентрации опасного вещества.

Отравление угарным газом

Минздрав отмечает, что отравление угарным газом вызывает гипоксию - состояние, связанное с нехваткой кислорода. Это может привести к серьезным повреждениям мозга и сердца. Основные симптомы:

  • головная боль;
  • тошнота;
  • головокружение;
  • учащенное сердцебиение;
  • слабость, сильная усталость;
  • спутанность сознания.

Для того, чтобы помочь во время отравления угарным газом:

  • выключите источники газа: устраните все приборы, кроме электрических, и проветрите помещение;
  • вынесите пострадавшего на свежий воздух: положите его, подложив подушку или валик для удобства;
  • облегчите дыхание: расстегните воротник, снимите пояс или другую тесную одежду;
  • вызовите медицинскую помощь: звоните по номеру 103.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что во Львове в январе произошло массовое отравление угарным газом.

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Министерство здравоохранения Украины
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