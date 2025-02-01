В Украине растет количество случаев отравления угарным газом: в Минздраве напомнили правила безопасности

По информации службы экстренной медицинской помощи, в декабре было зарегистрировано 11 случаев отравления угарным газом. Пятеро взрослых не удалось спасти, и они погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения .

При каких условиях выделяется угарный газ

Угарный газ (монооксид углерода) образуется при неполном сгорании углеродсодержащих материалов. Чаще всего он выделяется во время работы:

двигателей внутреннего сгорания автомобилей, судов;

дровяных, газовых или угольных печей;

портативных бензиновых генераторов;

каминов, угольных грилей;

газовых водонагревателей и колонок;

керосиновых обогревателей.

Для того, чтобы безопасно пользоваться приборами для обогрева:

контролируйте процесс: не оставляйте включенные обогревательные приборы без присмотра.

придерживайтесь безопасного расстояния: не располагайте бензиновые генераторы или двигатели ближе чем 6 метров к окнам, дверям или вентиляционным отверстиям.

проверяйте оборудование: регулярно осматривайте газовые приборы, дымоходы и вентиляционные каналы на предмет неисправностей.

соблюдайте правила использования: держите заслонку печи или камина открытой во время их работы.

избегайте опасных комбинаций: не используйте одновременно электровытяжку и газовую колонку в одном помещении.

проветривайте помещение: обеспечивайте регулярный доступ свежего воздуха.

используйте детекторы: установите датчики угарного газа для контроля концентрации опасного вещества.

Отравление угарным газом

Минздрав отмечает, что отравление угарным газом вызывает гипоксию - состояние, связанное с нехваткой кислорода. Это может привести к серьезным повреждениям мозга и сердца. Основные симптомы:

головная боль;

тошнота;

головокружение;

учащенное сердцебиение;

слабость, сильная усталость;

спутанность сознания.

Для того, чтобы помочь во время отравления угарным газом: