В Украине растет количество случаев кори, как вакцинировать ребенка: объяснение Минздрава

Для полной защиты детям нужны две дозы вакцины от кори, краснухи и паротита. Первая прививка в один год, а вторая - в шесть лет.

"Если ребенок по какой-то причине пропустил первую или вторую прививку, их нужно догнать как можно быстрее. Если он старше 7 лет и не имеет ни одной дозы вакцины, ему нужно сделать две прививки с минимальным интервалом в 1 месяц. Прививки бесплатные для всех детей до 17 лет включительно", - добавляют в Минздраве.

Где можно вакцинировать ребенка:

у своего семейного врача;

в любом пункте прививки, которые расположены в центрах первичной медицинской помощи и амбулаториях;

в некоторых региональных центрах и крупных городах можно прививаться в детских точках ЮНИСЕФ "Спильно";

детские коллективы, отдаленные общины, которые не имеют пунктов прививки, а также родители маломобильных детей могут вызвать мобильную бригаду для вакцинации;

Для того чтобы узнать адрес ближайшего пункта прививки, необходимо позвонить по телефону 0 800 60 20 19.

"Если вы хотите вызвать мобильную бригаду домой, в учебное заведение или в отдаленную общину, позвоните в контакт-центр Минздрава, там вы можете узнать контакты регионального координатора по вакцинации, связаться с ним и оставить заявку на приезд бригады по вакцинации", - пояснили в Минздраве.