В Украине изменили рекомендации по вакцинации против COVID-19: важные детали

Рекомендации по вакцинации против COVID-19 в Украине несколько изменили. Теперь ревакцинация нужна только группам медицинского и профессионального риска.

Об этом в интервью рассказал заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Игорь Кузин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Министерства здравоохранения.

Согласно национальным рекомендациям по вакцинации против COVID-19 базовый курс составляет одну прививку. В то же время ревакцинация показана только для групп медицинского и профессионального риска.

"Профессиональный риск - это медицинские работники, специалисты сферы обслуживания или те, кто имеют частые контакты с большими массами населения, в том числе, учителя. А группа медицинского риска - это те, которые имеют тяжелые сопутствующие неинфекционные заболевания, такие как сердечно-сосудистые заболевания , бронхиальная астма, сахарный диабет или другие тяжелые состояния", - отметил Кузин.

Ревакцинацию для лиц с медицинским или профессиональным риском следует проводить ежегодно. В частности, каждые 6-12 месяцев до начала эпидемического сезона.