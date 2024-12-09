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В Украине изменили рекомендации по вакцинации против COVID-19: важные детали

Украина, Понедельник 09 декабря 2024 17:45
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В Украине изменили рекомендации по вакцинации против COVID-19: важные детали Фото: Вакцинация против коронавируса (Getty Images)
Автор: Катерина Творожникова

Рекомендации по вакцинации против COVID-19 в Украине несколько изменили. Теперь ревакцинация нужна только группам медицинского и профессионального риска.

Об этом в интервью рассказал заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Игорь Кузин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Министерства здравоохранения.

Согласно национальным рекомендациям по вакцинации против COVID-19 базовый курс составляет одну прививку. В то же время ревакцинация показана только для групп медицинского и профессионального риска.

"Профессиональный риск - это медицинские работники, специалисты сферы обслуживания или те, кто имеют частые контакты с большими массами населения, в том числе, учителя. А группа медицинского риска - это те, которые имеют тяжелые сопутствующие неинфекционные заболевания, такие как сердечно-сосудистые заболевания , бронхиальная астма, сахарный диабет или другие тяжелые состояния", - отметил Кузин.

Ревакцинацию для лиц с медицинским или профессиональным риском следует проводить ежегодно. В частности, каждые 6-12 месяцев до начала эпидемического сезона.

Раньше мы писали, что будет, если одновременно заболеть COVID-19 и гриппом. В ноябре заболеваемость ОРВИ, гриппом и COVID-19 выросла почти на 4%, впрочем, пока эпидемиологический порог не превысила. Только за неделю с 4 по 10 ноября заболели более 115 тысяч украинцев, более половины из них - дети.

В Центре общественного здоровья отметили, что коронавирусом и гриппом можно заболеть одновременно - этот процесс называется коинфекцией. Это может привести к более серьезному течению болезни.

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