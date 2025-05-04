В Украине завершают первую эксгумацию жертв Волынской трагедии: что говорят в Минкульте

Первый этап исследования, который начали 24 апреля, завершается в селе Пужники. По словам заместителя министра культуры и стратегических коммуникаций Украины по вопросам европейской интеграции Андрея Наджоса, ориентировочно за две недели все работы на месте будут завершены.

Следующим шагом исследования будет отбор генетического материала учеными для дальнейшего сравнительного анализа ДНК.

"По состоянию на сегодня, найдены останки более 30 человек. Эксгумированы более 20 человек. Кроме того, было обнаружено и изъято довольно значительное количество артефактов: пуговиц, ботинок, монет, крестиков, - рассказал Наджос.

Он добавил, что окончательное количество тел можно будет установить только после изъятия всех останков и проведения антропологических исследований.

Слаженное сотрудничество

Наджос отметил, что сейчас совместная экспедиция работает очень четко и слаженно. Он также подчеркнул, что Украина и Польша договорились о том, что перезахоронение останков состоится на кладбище на территории села Пужники.

Особое внимание во время исследования стороны уделяют подготовке отчетов по результатам эксгумаций. Как сообщил заместитель Министра, ведутся переговоры о создании единого отчета.

"Эта история может стать новой страницей в совместной трактовке прошлого. Мы ищем то, что нас объединяет, а не то, что разъединяет. Наше доброжелательное отношение мотивирует польских партнеров помогать нам в проведении поисковых работ на территории Польши", - подчеркнул Наджос.