В Украине завершают первую эксгумацию жертв Волынской трагедии: что говорят в Минкульте

В Тернопольской области подходит к завершению полевой этап украинско-польской экспедиции, во время которой проводят эксгумацию жертв Волынской трагедии. Сейчас обнаружены останки десятков людей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины.
Первый этап исследования, который начали 24 апреля, завершается в селе Пужники. По словам заместителя министра культуры и стратегических коммуникаций Украины по вопросам европейской интеграции Андрея Наджоса, ориентировочно за две недели все работы на месте будут завершены.
Следующим шагом исследования будет отбор генетического материала учеными для дальнейшего сравнительного анализа ДНК.
"По состоянию на сегодня, найдены останки более 30 человек. Эксгумированы более 20 человек. Кроме того, было обнаружено и изъято довольно значительное количество артефактов: пуговиц, ботинок, монет, крестиков, - рассказал Наджос.
Он добавил, что окончательное количество тел можно будет установить только после изъятия всех останков и проведения антропологических исследований.
Наджос отметил, что сейчас совместная экспедиция работает очень четко и слаженно. Он также подчеркнул, что Украина и Польша договорились о том, что перезахоронение останков состоится на кладбище на территории села Пужники.
Особое внимание во время исследования стороны уделяют подготовке отчетов по результатам эксгумаций. Как сообщил заместитель Министра, ведутся переговоры о создании единого отчета.
"Эта история может стать новой страницей в совместной трактовке прошлого. Мы ищем то, что нас объединяет, а не то, что разъединяет. Наше доброжелательное отношение мотивирует польских партнеров помогать нам в проведении поисковых работ на территории Польши", - подчеркнул Наджос.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине начали эксгумацию жертв Волынской трагедии - граждан Польши, погибших в 1945 году.
В группу исследователей входят специалисты из Фонда "Свобода и демократия", ученые из Поморского медицинского университета и представители Института национальной памяти, а также принимают участие представители украинского фонда "Волынские древности".
Это первая эксгумация жертв Волынской трагедии за много лет.
В годы Второй мировой войны в условиях немецкой оккупации на территории Украины действовало сразу несколько партизанских объединений. Среди них Украинская повстанческая армия (УПА) и польская Армия Крайова. Они преимущественно вели борьбу на Волыни.
В 1943-1944 годах происходили этнические чистки украинцев и поляков, которые получили название Волынская трагедия. Установлены имена около 30 тысяч польских и около 10 тысяч украинских жертв.
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