В Украине завершили эксгумацию жертв Волынской трагедии: что обнаружили археологи

Жертвы Волынской трагедии. Что обнаружили археологи

"В процессе эксгумации мы нашли братскую могилу, где лежали останки 42 человек. Среди них примерно 10 детей. Причем трое из этих детей вообще маленькие, в возрасте до 3 лет. Среди взрослых примерно половина женщин и половина мужчин", – отметила Алина Харламова.

По ее словам, сначала к этому была проведена большая подготовительная работа. Собирали свидетельства очевидцев тех событий, изучали исторические документы, затем велись поисковые работы, пока в конце удалось наткнуться на край этой братской могилы. Саму эксгумацию провели в период в конце апреля - начале мая.

Отметим, у польской стороны были списки людей, которые могли находиться в этой братской могиле. То есть теперь будут установлены конкретные имена людей, которые там были похоронены, добавила археолог.

"Позже будет проведена генетическая экспертиза и, надеюсь, удастся установить имена лиц, которых мы нашли", – пояснила она.

При этом перевозить останки людей в Польшу не будут. Их перезахоронят там же, в Пужниках. По мнению Алины Харламовой, это логично, потому что эти люди всю жизнь прожили именно в этой местности.

Как проводили эксгумации

Впервые за много лет процесс эксгумации жертв Волынской трагедии начали в конце апреля 2025 года и закончили в начале мая. Процесс оказался непростым, ведь кладбище и место проведения работ расположены в глухом лесу. Доставить туда несколько тонн специализированной техники было крайне сложно.

Это первая за много лет эксгумация жертв Волынской трагедии. 2017 году Украина наложила мораторий на эксгумацию польских жертв Волынской трагедии из-за обострения исторических споров.

Только после договоренностей между министрами иностранных дел Украины и Польши мораторий был снят. В конце ноября 2024 года глава МИД Украины и Польши приняли совместное заявление по вопросу эксгумаций. Украина подтвердила отсутствие препятствий для проведения эксгумационных работ. Это позволило начать подготовку к эксгумационным работам в Пужниках.

Волынская трагедия

Волынская трагедия – сложный и трагический эпизод украинско-польского конфликта, произошедшего в 1943-1944 годах на Волыни, во время Второй мировой войны. Речь идет об убийствах польского гражданского населения на территории Волынской области, которые совершались преимущественно подразделениями Украинской повстанческой армии (УПА), а также местными крестьянами.

В то же время имели место и жестокие польские акции против украинцев – со стороны Армии Крайовой и польских формирований самообороны.

Волынская трагедия остается чувствительной темой в польско-украинских отношениях. Историки обеих стран пытаются наладить диалог, есть совместные комиссии. На фоне нынешней поддержки Украины Польшей во время войны тема меньше политизируется, но остается в исторической памяти обоих народов.