RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине заработал чат-бот по вакцинации: какую информацию можно получить

Фото: Вакцинация детей (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Украине заработал чат-бот по вакцинации, в котором можно рассчитать график прививок по дате рождения. Также – узнать об инфекционных рисках и вакцинах.

Какие еще услуги можно получить через чат-бот, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на Национальный портал по иммунизации.

Какая информация доступна в сервисе

Украинцы теперь могут получить информацию о прививках и инфекциях в Телеграмм-боте по вакцинации UaVaxBot, который разработал общественный союз "Коалиция за вакцинацию" в рамках проекта USAID "Развитие устойчивой системы общественного здоровья".

В чат-боте доступна такая информация:

  • риски инфекций для украинцев и защита от них;
  • ответы на часто задаваемые вопросы о вакцинах и прививках;
  • официальные ресурсы с информацией об инфекциях и вакцинации.

В UaVaxBot можно рассчитать график прививок по дате своего рождения. В будущем через сервис можно будет записаться на вакцинацию или связаться со своим врачом.

Воспользоваться сервисом можно, отсканировав qr-код, по поиску в телеграммах - @UaVaxBot или перейти по ссылке https://t.me/UaVaxBot.

Нужно будет предоставить сервису свой номер телефона. Необходимую информацию или ответы на вопросы можно найти в тематических разделах.

Фото: Как пользоваться чат-ботом по вакцинации (vaccine.org.ua)

Вакцинация по Национальному календарю прививок бесплатная

В Украине утвержден Национальный календарь профилактических прививок. В этом документе указан список обязательных прививок и оптимальные сроки их проведения.

В Украине Национальный календарь профилактических прививок предусматривает иммунизацию против 10 заболеваний: туберкулеза, гепатита В, кори, эпидемического паротита (свинки), краснухи, дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и хиб-инфекции.

Все вакцины, предусмотренные по Национальному календарю прививок, бесплатные. Обратиться для получения вакцины можно к семейному врачу, терапевту или педиатру.

Напомним, мы писали о вакцинации детей и взрослых по календарю прививок.

Также мы рассказывали, как узнать свой вакцинальный статус.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВакцинаЗдоровьеИнфекции