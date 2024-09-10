В Украине заработал чат-бот по вакцинации: какую информацию можно получить

Какая информация доступна в сервисе

Украинцы теперь могут получить информацию о прививках и инфекциях в Телеграмм-боте по вакцинации UaVaxBot, который разработал общественный союз "Коалиция за вакцинацию" в рамках проекта USAID "Развитие устойчивой системы общественного здоровья".

В чат-боте доступна такая информация:

риски инфекций для украинцев и защита от них;

ответы на часто задаваемые вопросы о вакцинах и прививках;

официальные ресурсы с информацией об инфекциях и вакцинации.

В UaVaxBot можно рассчитать график прививок по дате своего рождения. В будущем через сервис можно будет записаться на вакцинацию или связаться со своим врачом.

Воспользоваться сервисом можно, отсканировав qr-код, по поиску в телеграммах - @UaVaxBot или перейти по ссылке https://t.me/UaVaxBot.

Нужно будет предоставить сервису свой номер телефона. Необходимую информацию или ответы на вопросы можно найти в тематических разделах.

Фото: Как пользоваться чат-ботом по вакцинации (vaccine.org.ua)

Вакцинация по Национальному календарю прививок бесплатная

В Украине утвержден Национальный календарь профилактических прививок. В этом документе указан список обязательных прививок и оптимальные сроки их проведения.

В Украине Национальный календарь профилактических прививок предусматривает иммунизацию против 10 заболеваний: туберкулеза, гепатита В, кори, эпидемического паротита (свинки), краснухи, дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и хиб-инфекции.

Все вакцины, предусмотренные по Национальному календарю прививок, бесплатные. Обратиться для получения вакцины можно к семейному врачу, терапевту или педиатру.