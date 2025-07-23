В Украине заработала новейшая система подготовки гранатометчиков: что она умеет

Другие разработки в сфере боевых технологий

Напомним, что только в июне этого года в Украине официально разрешили к эксплуатации новый дистанционно-управляемый боевой модуль "ШАБЛЯ МК19(М)".

Кроме этого украинские военные теперь могут использовать новый беспилотный авиационный комплекс "Волыняка". Известно, что гексакоптер охотится за тяжелобронированными целями.

Кстати, примечательно, что даже президент США Дональд Трамп поражен широким использованием БпЛА в современной войне. По его словам, никто в мире не ожидал, что именно дроны окажутся основным оружием в войне между Украиной и РФ.

Стоит также добавить, что в этом месяце в Украине официально приняли на вооружение дистанционно управляемый боевой модуль "Хищник". Минобороны Украины уже кодифицировало новую отечественную разработку.

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