В Украине заработала новейшая система подготовки гранатометчиков: что она умеет

К эксплуатации в Украине одобрили современную отечественную систему лазерных тренажеров для подготовки гранатометчиков. Новый комплекс позволяет максимально реалистично отрабатывать стрельбу из РПГ-7 без боевых выстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины .

Более того, устройство поддерживает взаимодействие с другими типами тренажеров, что позволяет интегрировать его в комплексные учебные решения.

Дальность поражения условных целей с помощью тренажера аналогична дистанции ведения огня из РПГ-7. В то же время имитатор позволяет отрабатывать подготовку к:

Устройство выполнено в форме имитационного боеприпаса, который устанавливается на гранатомет.

Эти лазерные тренажеры - современный инструмент подготовки расчетов гранатометчиков для стрельбы из РПГ-7.

Другие разработки в сфере боевых технологий

Напомним, что только в июне этого года в Украине официально разрешили к эксплуатации новый дистанционно-управляемый боевой модуль "ШАБЛЯ МК19(М)".

Кроме этого украинские военные теперь могут использовать новый беспилотный авиационный комплекс "Волыняка". Известно, что гексакоптер охотится за тяжелобронированными целями.

Кстати, примечательно, что даже президент США Дональд Трамп поражен широким использованием БпЛА в современной войне. По его словам, никто в мире не ожидал, что именно дроны окажутся основным оружием в войне между Украиной и РФ.

Стоит также добавить, что в этом месяце в Украине официально приняли на вооружение дистанционно управляемый боевой модуль "Хищник". Минобороны Украины уже кодифицировало новую отечественную разработку.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.