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В Украине заработала интерактивная карта для усиления контроля за нелегальным оборотом сигарет

Фото: в Украине заработала интерактивная карта для усиления контроля за нелегальным оборотом сигарет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Экономическая экспертная платформа запустила электронную карту состояния розничной торговли табачными изделиями в разрезе областей и крупнейших общин Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook специалиста по налоговой и регуляторной политике Экономической экспертной платформы Мирослава Лабу.

Он отметил, что карта была создана для усиления контроля над розничной торговлей табачными изделиями, а данные на карте будут обновляться ежемесячно. На карте проранжированы регионы по уровню теневой торговли табачными изделиями, а также указаны общины с наихудшими показателями тенизации.

"Результаты соцопросов Минздрава утверждают, что украинцы потребляют больше табачных и никотинсодержащих изделий. Однако аналитические данные карты показывают, что официальные продажи сигарет в 2023 году составляли 11.8 млрд грн, а в марте 2024 года - 8.8 млрд грн. Такое резкое переход потребителей на нелегальные сигареты", - отметил эксперт.

По его словам, на основе данных карты уже можно понять, что самая теневая торговля табачными изделиями имеет место в Хмельницкой, Черкасской, Запорожской, Черновицкой и Закарпатской областях.

Как сообщалось со ссылкой на данные "Кантар Украина", доля нелегальной табачной продукции от общего объема рынка в Украине достигла рекордных за весь период независимости 25,7%.

По данным компании KPMG, Украина является вторым рынком в Европе после Франции по уровню нелегального рынка табачных изделий.

 

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