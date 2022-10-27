В Украине призвали включить в девятый пакет санкций ЕС российского олигарха Макарова

В девятый пакет санкций европейского Союза необходимо включить российского олигарха Игоря Макарова. Ранее Великобритания включила его в свой пакет санкций в ответ на проведение фиктивных референдумов в 4 областях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на политического эксперта Олега Пастернака в Facebook .

"Персональные санкции ЕС против друга Путина газового олигарха Игоря Макарова (владельца кампании "Арети"), обязательно должны быть включены в девятый пакет санкций. Даже простые украинцы уже обращают внимание на это, организовав акцию под зданием МИДа Украины, чтобы привлечь внимание Совета Евросоюза по международным делам", - заявив эксперт.

В свою очередь, в украинском парламенте также уверены, что персональные санкции ЕС против Игоря Макарова обязательно должны быть включены в девятый пакет санкций, который готовит Совет ЕС по международным делам.

"Макаров является одним из ключевых спонсоров российской военной агрессии против Украины. Добытые его кампаниями углеводороды используются для энергетического шантажа Европы. Он платит миллиарды в российский бюджет, которые идут на финансирование российского терроризма", - написал нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко.

Напомним, ранее Великобритания ввела 92 санкции в ответ на проведение российским режимом фиктивных референдумов в 4 областях Украины.

В списке санкций Великобритании был Игорь Макаров, президент и владелец Areti International Group, крупный инвестор в нефтегазовый сектор и основатель "Итеры", первой независимой газовой компании в России до того, как ее купила государственная "Роснефть".

Состояние Макарова оценивается в 1,6 миллиарда фунтов стерлингов. Ранее санкции против Макарова ввели в США, Канаде и Австралии.

В 2013 году "Роснефть" заплатила за 49% "Итеры" 2,9 млрд долларов, в том числе 1,8 млрд долларов лично Макарову. После продажи газовых активов "Роснефти" Макаров дал своей компании новое название, перевернув слово "Итера", теперь оно называется "Арети".

В конце февраля 2022 года Areti продала 10% канадской газодобывающей компании Spartan Delta Corp. за 121,5 млн долларов. Одна из целей сделки - уменьшить политическое и экономическое влияние на "Спартан", в котором у Арети осталось 8,4%.