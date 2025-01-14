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В Украине погиб завербованный Россией наемник из Индии, еще один был ранен, - Sky News

Вторник 14 января 2025 21:25
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В Украине погиб завербованный Россией наемник из Индии, еще один был ранен, - Sky News Иллюстративное фото: в Украине погиб завербованный Россией наемник из Индии (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Правительство Индии заявляет, что на войне в Украине погиб их гражданин, который был завербован Российской Федерацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

По данным СМИ, о гибели индийца сообщили в МИД Индии. Там также сообщили, что еще один их гражданин получает лечение от ранений в больнице в Москве.

Министерство заявило, что правительство Нарендры Моди "решительно занялось" этим вопросом с властями в Москве и посольством России в Нью-Дели. Там также повторно подчеркнули необходимость скорейшей демобилизации граждан Индии, которые служат в российской армии.

"Мы работаем с российскими властями для скорейшей транспортировки останков в Индию. Мы также добиваемся скорейшей демобилизации и репатриации в Индию раненого", - заявили в МИД Индии.

Вербовка индийцев Россией

Ранее мы писали о том, что в июне прошлого года, после гибели двух индийцев в российской армии, Нью-Дели требовал от Кремля вернуть завербованных граждан.

Тогда Reuters сообщило, что премьер-министр Индии Нарендра Моди во время визита в Москву стремился добиться скорейшего освобождения индийцев из российской армии.

Кроме того, кроме индийцев, Россия также пыталась вербовать сербов и украинцев, проживающих на оккупированных территориях.

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