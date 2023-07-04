В Украине погиб доброволец из Литвы, воевавший в Бахмуте

Сообщается, что доброволец из Литвы в составе одного из подразделений принимал участие в обороне Бахмута.

"Валериюс пожертвовал самое дорогое, что у него было - жизнь... Покойся с миром, брат!", – написал в Facebook пилот ВВС Литвы Рокас Паулюкайтис.

Добровольцы из ряда стран погибли, обороняя Бахмут

Ранее мы писали, что в боях за оборону города Бахмут погиб доброволец из Соединенных Штатов Америки Купер "Харрис" Эндрюс. Также в боях под Бахмутом погиб ирландский доброволец Финбар Кефферки.

Кроме того, в мае под Бахмутом погибли пятеро бойцов полка Калиновского. Оккупанты ударили по зданию, из которого добровольцы вели стрелковый бой.

Ситуация вокруг Бахмута

Украинские военные уже больше месяца продолжают активные действия на Бахмутском направлении. Им удается продвигаться к югу и к северу от города. Таким образом, они могут взять группировку врага в окружение.

Так, 2 июля спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал, что продвижение наших защитников под Бахмутом продолжается.

При этом, по его словам, сейчас враг сосредоточил в районе города более 50 тысяч солдат. Он также постоянно перебрасывает резервы.