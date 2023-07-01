В Украине погибли ветераны российско-грузинской войны, их тела вернули в Грузию

"Мы теряем наших героев, а также добровольцев, которые воюют за Украину против российского зла. Таковы были ветераны российско-грузинской войны 2008 года Малхаз Квижинадзе и Джонни Одишвили, воевавшие в рядах сил обороны", - пишет руководитель Офиса президента.

По словам Ермака, Одишвили погиб под Бахмутом, а Квижинадзе в Луганской области.

Тела героев были возвращены в Грузию.

Фото: Малхаз Квижинадзе и Джонни Одишвили (Getty Images)