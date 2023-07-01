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В Украине погибли ветераны российско-грузинской войны, их тела вернули в Грузию

Фото: в Украине погибли ветераны российско-грузинской войны, их тела вернули в Грузию (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Украине погибли ветераны российско-грузинской войны 2008 года Малхаз Квижинадзе и Джонни Одишвили. Их тела вернули Грузии.

Об этом пишет руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

"Мы теряем наших героев, а также добровольцев, которые воюют за Украину против российского зла. Таковы были ветераны российско-грузинской войны 2008 года Малхаз Квижинадзе и Джонни Одишвили, воевавшие в рядах сил обороны", - пишет руководитель Офиса президента.

По словам Ермака, Одишвили погиб под Бахмутом, а Квижинадзе в Луганской области.

Тела героев были возвращены в Грузию.

Фото: Малхаз Квижинадзе и Джонни Одишвили (Getty Images)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что во время боев на востоке погиб ирландский доброволец Финбар Кефферки. Также в марте стало известно о гибели бывшего военнослужащего вооруженных сил Новой Зеландии Кейна Те Тая.

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