В Украине погибли ветераны российско-грузинской войны, их тела вернули в Грузию

В Украине погибли ветераны российско-грузинской войны 2008 года Малхаз Квижинадзе и Джонни Одишвили. Их тела вернули Грузии.
Об этом пишет руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.
"Мы теряем наших героев, а также добровольцев, которые воюют за Украину против российского зла. Таковы были ветераны российско-грузинской войны 2008 года Малхаз Квижинадзе и Джонни Одишвили, воевавшие в рядах сил обороны", - пишет руководитель Офиса президента.
По словам Ермака, Одишвили погиб под Бахмутом, а Квижинадзе в Луганской области.
Тела героев были возвращены в Грузию.
Фото: Малхаз Квижинадзе и Джонни Одишвили (Getty Images)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что во время боев на востоке погиб ирландский доброволец Финбар Кефферки. Также в марте стало известно о гибели бывшего военнослужащего вооруженных сил Новой Зеландии Кейна Те Тая.
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