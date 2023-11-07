В Украине зафиксирован новый вид COVID с необычным симптомом

В Украине зафиксировали новый подвид коронавируса штамма Омікрон - "Арктур". Его обнаружили в Ровенской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Ровенской ОВА Виталия Коваля.
"Его обнаружено на территории Дубенского района", - рассказал он.
Этот субвариант COVID-штамма Омикрон, впервые обнаруженный в январе 2023 года в Индии, быстро распространился по миру. Характеризуется несколько повышенным уровнем заразности, что в 1,2 раза больше, чем близкий штамм Kraken.
"Арктур" вызывает у пациентов много симптомов, характерных для предыдущих вариантов COVID-19 - высокая температура, кашель, боль в горле, мышечная слабость.
"А также добавляет новый симптом - зудящий конъюнктивит (розовый глаз) без гноя, но с ощущением липкости в глазах", - добавил глава ОВА.
Поэтому, по словам Коваля, вакцинация от коронавируса остается актуальной, особенно в возрасте 65+.
"Тем более, на прошлой неделе - летальный случай в Костопольской общине. Вакцины до сих пор бесплатны и в свободном доступе", - констатировал он.
В середине июля 2023 в Украине отменили ограничения, введенные в связи с эпидемией коронавируса. В частности, необязательным требованием стало использование и наличие сертификата на всей территории Украины. Тогда вакцинация стала необязательной, но рекомендованной и той, что проводится по желанию пациента.
В середине октября в Украине выявили 10 случаев штамма "Эрис", являющегося подвидом COVID-19. Болезнь была зафиксирована сразу на территории шести областей.
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