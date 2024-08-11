В Украине зафиксировали новый штамм коронавируса FLiRT: что о нем говорят в Минздраве
В июле в Украине зарегистрировали три случая заражения новым субвариантом коронавируса Omicron FLiRT.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Министерства здравоохранения (МОЗ).
По словам главного государственного санитарного врача Игоря Кузина, новым штаммом заболели две женщины и мужчина старше 60 лет:
- двое в Киеве;
- один в Ивано-Франковской области.
Известно, что штамм FLiRT происходит от Omicron. Из-за специфических мутаций в белке-шипе он лучше связывается с клетками и избегает иммунного ответа. То есть заболевание быстрее поражает ослабленный иммунитет.
Согласно имеющимся исследованиям, вакцинация и бустеры остаются эффективными для защиты от тяжелых форм COVID-19, впрочем, не спасают полностью от заражения новым штаммом.
COVID-19
Пандемия COVID-19, начавшаяся в конце 2019 года, кардинально изменила мировую ситуацию, влияя на каждый аспект жизни. Резкий рост заболеваемости и смертности поставили перед системами здравоохранения беспрецедентные вызовы. Также серьезным испытанием стали и новые штаммы болезни, такие как "Дельта" и "Омикрон".
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам директора Департамента здравоохранения Киевской городской государственной администрации (КГГА) Валентина Гинзбурга, в столице в последние недели значительно повысился уровень заболеваемости COVID-19.
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