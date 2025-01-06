В Украине зафиксированы случаи заражения метапневмовирусом: что нужно знать

Что такое метапневмовирус (HMPV)

В ЦОЗ отмечают, что метапневмовирус (HMPV) - это вирус, который традиционно циркулирует в Украине во время каждого эпидемического сезона. Его симптомы похожи на простуду или легкие случаи гриппа: насморк, кашель, повышенная температура. В большинстве случаев заболевание протекает легко и редко вызывает осложнения, сообщает Центр общественного здоровья.

Ольга Голубовская объясняет, что особый риск заражения имеют дети, пожилые люди и пациенты с ослабленной иммунной системой. HMPV принадлежит к тому же семейству вирусов, что и респираторно-синцитиальный вирус (RSV), и был обнаружен в 2001 году.

Метапневмовирус человека (HMPV), который чаще всего активизируется в умеренном климате во время поздней зимы и весны, может вызывать как легкие симптомы респираторных заболеваний, так и тяжелые случаи с развитием дыхательной недостаточности. Заражение происходит капельным путем, а болезнь может повторяться в течение жизни, отмечает Голубовская.

Инкубационный период HMPV составляет 3-6 дней, а продолжительность заболевания варьируется от 7 до 10 дней. Для тяжелых больных в мире применяют ингаляционный рибавирин, но в Украине такая форма препарата не зарегистрирована.

По ее словам, изменение иммунного ландшафта после пандемии COVID-19 и длительных локдаунов способствовало снижению иммунной устойчивости к привычным возбудителям, что объясняет частые случаи респираторных инфекций.

Как уберечься от болезни

В ЦОЗ акцентируют внимание на том, что защита от респираторных вирусов, в частности метапневмовируса, не требует специальных мер. Врачи советуют придерживаться простых правил, которые знакомы нам с детства:

регулярно мойте руки с мылом

избегайте контактов с больными людьми

соблюдайте этикет кашля (прикрывайте рот салфеткой или сгибом локтя)

проветривайте помещение и проводите влажную уборку.

В случае, если вы уже заболели, медики призывают не паниковать и вовремя действовать. Если у вас или ваших близких появились симптомы респираторного заболевания, следуйте таким рекомендациям:

подтверждение диагноза - при подозрении на инфекцию, особенно у групп риска, проведите тестирование на грипп, COVID-19 и метапневмовирус.

контроль сатурации - проверяйте уровень кислорода в крови с помощью пульсоксиметра.

обращайтесь к врачу, если состояние ухудшается

Для профилактики инфекций рекомендуется избегать контактов с больными, поддерживать чистоту в помещениях, укреплять иммунитет и вовремя лечить хронические заболевания.

Врачи также отмечают важность приема витамина D по рекомендации специалиста, поскольку он играет ключевую роль в поддержании иммунной системы. Особенно внимательными следует быть к состоянию здоровья людей из групп риска: детей, пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом.