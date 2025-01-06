ua en ru
Пн, 06 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

В Украине зафиксированы случаи заражения метапневмовирусом: что нужно знать

Понедельник 06 января 2025 11:52
UA EN RU
В Украине зафиксированы случаи заражения метапневмовирусом: что нужно знать Фото: Метапневмовирус в Украине (freepik.com)
Автор: Татьяна Веремеева

Метапневмовирус человека (HMPV) обнаружен в Украине, с начала сезона официально зафиксировано 13 случаев инфицирования. Однако, реальное количество больных может быть значительно больше.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Facebook Центра общественного здоровья Украины (ЦОЗ) и врача-инфекциониста, внештатного специалиста Министерства здравоохранения Украины по инфекционным болезням Ольги Голубовской.

Что такое метапневмовирус (HMPV)

В ЦОЗ отмечают, что метапневмовирус (HMPV) - это вирус, который традиционно циркулирует в Украине во время каждого эпидемического сезона. Его симптомы похожи на простуду или легкие случаи гриппа: насморк, кашель, повышенная температура. В большинстве случаев заболевание протекает легко и редко вызывает осложнения, сообщает Центр общественного здоровья.

Ольга Голубовская объясняет, что особый риск заражения имеют дети, пожилые люди и пациенты с ослабленной иммунной системой. HMPV принадлежит к тому же семейству вирусов, что и респираторно-синцитиальный вирус (RSV), и был обнаружен в 2001 году.

Метапневмовирус человека (HMPV), который чаще всего активизируется в умеренном климате во время поздней зимы и весны, может вызывать как легкие симптомы респираторных заболеваний, так и тяжелые случаи с развитием дыхательной недостаточности. Заражение происходит капельным путем, а болезнь может повторяться в течение жизни, отмечает Голубовская.

Инкубационный период HMPV составляет 3-6 дней, а продолжительность заболевания варьируется от 7 до 10 дней. Для тяжелых больных в мире применяют ингаляционный рибавирин, но в Украине такая форма препарата не зарегистрирована.

По ее словам, изменение иммунного ландшафта после пандемии COVID-19 и длительных локдаунов способствовало снижению иммунной устойчивости к привычным возбудителям, что объясняет частые случаи респираторных инфекций.

Как уберечься от болезни

В ЦОЗ акцентируют внимание на том, что защита от респираторных вирусов, в частности метапневмовируса, не требует специальных мер. Врачи советуют придерживаться простых правил, которые знакомы нам с детства:

  • регулярно мойте руки с мылом
  • избегайте контактов с больными людьми
  • соблюдайте этикет кашля (прикрывайте рот салфеткой или сгибом локтя)
  • проветривайте помещение и проводите влажную уборку.

В случае, если вы уже заболели, медики призывают не паниковать и вовремя действовать. Если у вас или ваших близких появились симптомы респираторного заболевания, следуйте таким рекомендациям:

  • подтверждение диагноза - при подозрении на инфекцию, особенно у групп риска, проведите тестирование на грипп, COVID-19 и метапневмовирус.
  • контроль сатурации - проверяйте уровень кислорода в крови с помощью пульсоксиметра.
  • обращайтесь к врачу, если состояние ухудшается

Для профилактики инфекций рекомендуется избегать контактов с больными, поддерживать чистоту в помещениях, укреплять иммунитет и вовремя лечить хронические заболевания.

Врачи также отмечают важность приема витамина D по рекомендации специалиста, поскольку он играет ключевую роль в поддержании иммунной системы. Особенно внимательными следует быть к состоянию здоровья людей из групп риска: детей, пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом.

Ранее РБК-Украина писало, что в Китае наблюдается внезапный рост количества респираторных заболеваний, вызванных вирусом HMPV, что вызвало опасения относительно возможной новой эпидемии. Больницы страны переполнены пациентами, а ситуация напоминает события начала пандемии COVID-19. Соседние страны, такие как Индонезия, Индия и Япония, предостерегли своих граждан следить за ситуацией и быть осторожными.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
COVID Коронавирус Эпидемия
NEWS
Россия ночью запустила две ракеты и более 120 беспилотников: как отработала ПВО
Россия ночью запустила две ракеты и более 120 беспилотников: как отработала ПВО
DAILY
НАТО во времена Трампа. Могут ли США выйти из альянса и чем это грозит
Роман Коткорреспондент РБК-Украина НАТО во времена Трампа. Могут ли США выйти из альянса и чем это грозит