В Украине разоблачили более 600 человек, которых завербовали спецслужбы РФ для поджогов и терактов, - СБУ
Служба безопасности и Национальная полиция разоблачили более 600 человек, которые были завербованы российскими спецслужбами для осуществления поджогов, терактов и диверсий. Среди них есть как подростки, так и совершеннолетние украинцы.
Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказала советник главы СБУ Елена Семикина во время Kyiv StratCom Forum.
"С мая прошлого года СБУ имеет новый серьезный вызов - это противодействие вербовке нашей молодежи, наших подростков и не только, со стороны вражеских спецслужб на подрывы военных объектов, поджоги зданий ТЦК, и подрывы путей. Сейчас СБУ и Нацполиция обнаружили более 600 человек, которые были завербованы российскими спецслужбами для осуществления поджогов, терактов и диверсий", - рассказала Семикина.
По ее словам, по состоянию на сегодня, с момента запуска чатбота "Спали ФСБешника" в декабре 2024 года, поступило более 5 тысяч сообщений о попытке вербовки.
Как отметила советник главы СБУ, если ребенок, совершеннолетний или несовершеннолетний принимает предложение осуществить враждебный замысел, а это вербовка спецслужбами страны-агрессора и это статья государственная измена, у него есть несколько путей.
"Первый - это смерть, ведь они становятся, на языке вражеской спецслужбы, "расходником". Потому что российские спецслужбы подрывают людей, собственных агентов, которые участвуют в таком теракте. Или это оторванные ноги, увечье, как это было недавно у одного из несовершеннолетних подростков из Ивано-Франковска. Третий - это уголовная статья, ответственность за которую наступает с 14 лет и которая предусматривает тюремное заключение на срок до 15 лет лишения свободы или даже пожизненное", - пояснила Семикина.
Другой выход, по ее словам, - сразу сообщать СБУ или Нацполиции о попытке вербовки и не вестись на враждебную провокацию.
Вербовка подростков
Напомним, в прошлом году мы сообщали, что СБУ разоблачила российские спецслужбы на вербовке украинских подростков для совершения антисемитских провокаций и актов вандализма в разных регионах Украины, чтобы попытаться расшатать внутреннюю обстановку в стране и дискредитировать наше государство на международной арене.
В частности, недавно правоохранители задержали 14-летнюю девочку, которая пыталась совершить теракт в Тернополе. Подросток стал жертвой вербовки оккупантами, которые планировали взорвать ее вместе со взрывчаткой возле райуправления полиции, используя шантаж через "откровенные" фото.
Кроме того, СБУ и Нацполиция прервали попытку теракта, запланированного на 28 февраля в Житомире. Подросток, завербованный российским агентом, должен был совершить взрыв возле "Аллеи Славы Героям", где его также планировали взорвать вместе со взрывчаткой, которую он изготовил.
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