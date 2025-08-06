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В Украине обнаружили новый штамм коронавируса Stratus: основные симптомы

Фото: в Украине обнаружили новый штамм коронавируса Stratus (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Полтавской области зафиксирован новый штамм коронавируса Stratus. Сейчас в мире доля этого варианта COVID-19 за месяц выросла с 7,4% до 22,7%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Полтавского областного центра контроля и профилактики болезней.

Как сообщается, Центр общественного здоровья отнес возбудитель, выделенный от больных в Полтавской области, к генетической линии XFG.

Всемирная организация здравоохранения причислила возбудитель COVID-19 генетической линии XFG к вариантам, "находящимся под мониторингом". Это связано с быстрым распространением этого варианта, который назвали Stratus: его доля выросла с 7,4 % до 22,7 % в мире за один месяц.

Как отметили в Центре, точные данные не свидетельствуют о более тяжелом течении болезни или увеличении смертности.

Эпидемиологи предупреждают, что охриплость голоса - редкий, но заметный симптом Stratus. Хриплый, шершавый голос может быть сигналом заражения, хотя основные признаки (кашель, лихорадка, усталость) остаются характерными.

Эксперты считают, что этот штамм не вызывает более тяжелое течение заболевания, и вакцины, которые применяются в настоящее время, должны оставаться эффективными против проявлений, включая тяжелые последствия.

 

COVID-19

Напомним, ранее эксперты рассказали о главном симптоме нового заразного COVID, который распространяется по миру. По словам медиков, новый штамм может вызвать вспышку в сезон отпусков.

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