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В Украине обнаружили корь: что это за болезнь и кто в зоне риска

Фото: в Украине зарегистрировано несколько случаев кори (freepik com)
Автор: Наталия Гурковская

В Украине зарегистрировано несколько случаев кори. Эта болезнь очень заразна и лечения от нее нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.

"В Украине зарегистрировано несколько случаев кори - опасного и высокозаразного инфекционного заболевания", - говорится в сообщении.

Чем опасна корь?

Корь может привести к серьезным осложнениям: пневмонии, ушной инфекции, воспалению мозга - энцефалита, а также к инвалидности и смерти.

Инфекция чрезвычайно заразна - из 10 невакцинированных и без иммунитета лиц, контактировавших с больным корью, 9 также заболевают.

Кто в зоне риска?

В зоне риска все невакцинированные дети и взрослые. Кроме того, есть группы людей, для которых корь особенно опасна, это:

  • дети младше года, у которых корь может иметь тяжелые последствия.
  • дети с бронхиальной астмой, диабетом, муковисцидозом, онкологическими или другими хроническими заболеваниями. Они также имеют более высокий риск серьезных осложнений после кори;
  • у беременных болезнь может повлечь за собой преждевременные роды или привести к рождению ребенка с критически малым весом. Ребенок может переболеть корью в утробе матери и иметь серьезные последствия - повреждение мозга;
  • высокий риск заболеть также у невакцинированных медицинских работников.

Обязательная вакцинация

Специфического лечения кори не существует. Единственной надежной защитой является вакцинация. В частности, для защиты от кори достаточно двух доз вакцины, защищающей от кори, краснухи и паротита. В Украине по Национальному календарю профилактических прививок их делают в 12 месяцев (введение первой дозы) и в 6 лет (введение второй дозы).

Невакцинированным взрослым нужно получить по меньшей мере одну, оптимально - две прививки с интервалом минимум в месяц. При этом очень важно сделать это до беременности, ведь женщинам в положении вакцинация от кори противопоказана.

Если у ребенка нет прививок от кори по возрасту, как можно скорее обратитесь к педиатру или семейному врачу. Вакцинация от кори, краснухи и паротита для детей до 18 лет бесплатна.

Невакцинированные взрослые могут также защититься от кори. Привиться можно у семейного врача или в частной клинике, но за вакцину придется заплатить.

Ранее РБК-Украина писало, что во время войны возрастает риск вспышки многих инфекционных заболеваний, в том числе кори. За первые шесть месяцев 2023 года в Украине было зафиксировано 20 случаев заболевания корью.

Напомним, в Харьковской области еще в апреле решили провести перепись детей в возрасте до пяти лет, которые не прошли вакцинацию от кори. Подробнее об этом заболевании – читайте в материале.

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