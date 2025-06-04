В Украине отмечают День памяти детей, убитых Россией: сколько погибли

По официальным данным Офиса Генерального прокурора, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину погиб по меньшей мере 631 ребенок, еще 1971 ребенок получил ранения. И это - только подтвержденные факты. Из-за боевых действий и оккупации части территорий многие случаи остаются не зафиксированными.

"Это преступление, которое невозможно оправдать. Ответственность за него должны понести все - от исполнителей до тех, кто отдавал приказы", - подчеркнул министр обороны Украины Рустем Умеров.

Детство под прицелом

Украинские дети гибнут и страдают от обстрелов, ракет, дронов. Российские ракеты попадают в жилые дома, школы, больницы, игровые площадки. Тысячи детей лишены дома, а многие из них - родителей. Тысячи были принудительно депортированы в РФ.

Оккупанты часто вывозят украинских детей без согласия родителей или законных опекунов. Их доставляют во временно оккупированные территории, в Крым или Россию. После этого им навязывают другую идентичность, заставляют забыть родной язык, петь гимн РФ, работать, унижают по национальному признаку.

"Дети имеют право на детство, а не на войну. За каждой цифрой - имя, улыбка, любимая игрушка, мечты о будущем", - заявил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Международные преступления

Парламентская ассамблея Совета Европы уже признала принудительный вывоз украинских детей преступлением геноцида. А Международный уголовный суд в 2023 году выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в военном преступлении - незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины.

Несмотря на международное давление, Россия продолжает похищать украинских детей. Пока, по официальным данным, удалось вернуть только 388 депортированных детей.

При подготовке материала были использованы следующие источники: Украинский институт национальной памяти, Офис Генерального прокурора Украины, сообщение министра обороны Украины Рустема Умерова и Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца.