В Украине продолжается сезон гриппа. Минздрав рассказал, что важно знать о болезни

Что поражает грипп:

верхние дыхательные пути и легкие;

непосредственно сердечную мышцу и внутреннюю поверхность кровеносных сосудов.

Среди самых распространенных осложнений гриппа является воспаление легких, сердечная недостаточность и тромбозы. Больше всего рискуют иметь тяжелое течение:

беременные;

дети до 5 лет,

люди старше 60-65 лет,

люди с хроническими заболеваниями.

"Вирус гриппа изменчив, часто "переодевается" и становится неузнаваемым для нашей иммунной системы. Учитывая эту изменчивость прививки от гриппа стоит делать каждый сезон", - рассказывают в Минздраве.

Как лечить грипп:

прежде всего важно соблюдать постельный режим;

пить теплые напитки и иметь достаточно сна;

"противовирусные" "иммуностимуляторы", интерферон и антибиотики не помогут преодолеть грипп. В Украине есть специфические лекарства для лечения гриппа, впрочем, они достаточно дорогие и есть далеко не в каждой аптеке.

Защитить себя от тяжелого течения можно благодаря вакцинации. В Минздраве советуют: