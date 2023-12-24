В Украине продолжается сезон гриппа. Минздрав рассказал, что важно знать о болезни

непосредственно сердечную мышцу и внутреннюю поверхность кровеносных сосудов.
Среди самых распространенных осложнений гриппа является воспаление легких, сердечная недостаточность и тромбозы. Больше всего рискуют иметь тяжелое течение:
беременные;
дети до 5 лет,
люди старше 60-65 лет,
люди с хроническими заболеваниями.
"Вирус гриппа изменчив, часто "переодевается" и становится неузнаваемым для нашей иммунной системы. Учитывая эту изменчивость прививки от гриппа стоит делать каждый сезон", - рассказывают в Минздраве.
Как лечить грипп:
прежде всего важно соблюдать постельный режим;
пить теплые напитки и иметь достаточно сна;
"противовирусные" "иммуностимуляторы", интерферон и антибиотики не помогут преодолеть грипп. В Украине есть специфические лекарства для лечения гриппа, впрочем, они достаточно дорогие и есть далеко не в каждой аптеке.
Защитить себя от тяжелого течения можно благодаря вакцинации. В Минздраве советуют:
запишитесь к своему семейному врачу и получите рецепт на вакцину. В Украине отпуск вакцины в аптеках предусмотрен по рецепту;
узнайте, в какой аптеке есть вакцина от гриппа;
непосредственно перед визитом к врачу возьмите сумку-холодильник, купите вакцину в аптеке и сделайте прививку у врача.