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В Украине продолжается сезон гриппа. Минздрав рассказал, что важно знать о болезни

Фото: в Украине продолжается сезон гриппа. Минздрав рассказал, что важно знать о болезни (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Украине сезон гриппа может продлиться до середины весны. Заболевание грозит тяжелым течением ряду категорий людей и даже может привести к летальному исходу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Что поражает грипп: 

  • верхние дыхательные пути и легкие;
  • непосредственно сердечную мышцу и внутреннюю поверхность кровеносных сосудов.

Среди самых распространенных осложнений гриппа является воспаление легких, сердечная недостаточность и тромбозы. Больше всего рискуют иметь тяжелое течение:

  • беременные;
  • дети до 5 лет,
  • люди старше 60-65 лет,
  • люди с хроническими заболеваниями.

"Вирус гриппа изменчив, часто "переодевается" и становится неузнаваемым для нашей иммунной системы. Учитывая эту изменчивость прививки от гриппа стоит делать каждый сезон", - рассказывают в Минздраве. 

Как лечить грипп: 

  • прежде всего важно соблюдать постельный режим; 
  • пить теплые напитки и иметь достаточно сна; 
  • "противовирусные" "иммуностимуляторы", интерферон и антибиотики не помогут преодолеть грипп. В Украине есть специфические лекарства для лечения гриппа, впрочем, они достаточно дорогие и есть далеко не в каждой аптеке. 

Защитить себя от тяжелого течения можно благодаря вакцинации. В Минздраве советуют:

  • запишитесь к своему семейному врачу и получите рецепт на вакцину. В Украине отпуск вакцины в аптеках предусмотрен по рецепту;
  • узнайте, в какой аптеке есть вакцина от гриппа;
  • непосредственно перед визитом к врачу возьмите сумку-холодильник, купите вакцину в аптеке и сделайте прививку у врача.

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Министерство здравоохранения Украины