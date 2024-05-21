В Украине существенно повысят суммы возмещения при ДТП и стоимость страховки

По его данным, проект закона №8300 поддержали 294 депутата.

В настоящее время лимит ответственности страховщика за вред, причиненный жизни и здоровью составляет 320 тысяч гривен на одного потерпевшего, независимо от количества пострадавших, а за вред, причиненный имуществу потерпевших - 160 тысяч гривен на одного потерпевшего, но не более 800 тысяч гривен на одну страховое событие.

Согласно закону в течение двух лет поэтапно увеличатся суммы за ущерб, причиненный жизни и здоровью потерпевших лиц до 1 млн гривен на одного потерпевшего и 20 млн гривен на один страховой случай независимо от количества пострадавших лиц, а за ущерб, причиненный имуществу потерпевших - до 2 млн гривен на один страховой случай вне зависимости от количества пострадавших лиц

Кроме того, в течение четырех лет после года вступления Украины в Европейский Союз предлагается поэтапно увеличить эти суммы за ущерб, причиненный жизни и здоровью потерпевших, до не менее 52 млн гривен на одно пострадавшее физическое лицо и 258 млн гривен на один страховой случай. независимо от количества потерпевших лиц, а за ущерб, причиненный имуществу потерпевших лиц, - до не менее 52 млн гривен на один страховой случай независимо от количества потерпевших

См. также закон: