RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине существенно повысят суммы возмещения при ДТП и стоимость страховки

Фото: Стоимость страховки от ДТП вырастет из-за принятия нового закона
Автор: Александр Белоус

Верховная рада приняла новый закон об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств вместо действовавшего с 2005 года закона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

По его данным, проект закона №8300 поддержали 294 депутата.

В настоящее время лимит ответственности страховщика за вред, причиненный жизни и здоровью составляет 320 тысяч гривен на одного потерпевшего, независимо от количества пострадавших, а за вред, причиненный имуществу потерпевших - 160 тысяч гривен на одного потерпевшего, но не более 800 тысяч гривен на одну страховое событие.

Согласно закону в течение двух лет поэтапно увеличатся суммы за ущерб, причиненный жизни и здоровью потерпевших лиц до 1 млн гривен на одного потерпевшего и 20 млн гривен на один страховой случай независимо от количества пострадавших лиц, а за ущерб, причиненный имуществу потерпевших - до 2 млн гривен на один страховой случай вне зависимости от количества пострадавших лиц

Кроме того, в течение четырех лет после года вступления Украины в Европейский Союз предлагается поэтапно увеличить эти суммы за ущерб, причиненный жизни и здоровью потерпевших, до не менее 52 млн гривен на одно пострадавшее физическое лицо и 258 млн гривен на один страховой случай. независимо от количества потерпевших лиц, а за ущерб, причиненный имуществу потерпевших лиц, - до не менее 52 млн гривен на один страховой случай независимо от количества потерпевших

См. также закон:

  • вводит быстрое осуществление гарантийных выплат потерпевшим за страховщиков-банкротов до введения в действие закона (до 90 дней);
  • расширяет применение европротокола – оформление заявления о страховом возмещении при ДТП без участия полиции;
  • вводит порядок расчета размера страховой выплаты без учета износа и осуществления страховых выплат в размере, необходимом восстановления транспортного средства.

 

Напомним, что в 2022 году Национальный банк Украины изменил условия обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств. В частности, была увеличена сумма возмещения при ДТП, что привело к росту стоимости полиса "автогражданки".

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТПВерховная рада